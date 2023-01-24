У Верховній Раді планують написати новий закон, щоб уникнути корупції в закупівлях — Finance.ua
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У Верховній Раді планують написати новий закон, щоб уникнути корупції в закупівлях

Казна та Політика
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У Верховній Раді планують написати новий закон, щоб уникнути корупції в закупівлях
У Верховній Раді планують написати новий закон, щоб уникнути корупції в закупівлях
У Верховній Раді збираються написати закон, який зробить більш прозорими закупівлі під час воєнного стану. Так нардепи відреагували на інформацію, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти харчування за завищеними цінами.
Заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла у Facebook розповіла, що у понеділок відбулося засідання комітету, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ, ДБР та СБУ, передає ЕП.
На комітет були представлені відповідні контракти, а міністр оборони Олексій Резніков доповів та пояснив деталі.
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Натомість у депутатів виникли питання щодо фірм-постачальників, тому що деякі з них мають ознаки фірм-прокладок і можуть бути пов’язані із колишніми постачальниками продовольства для ЗСУ.
Представники НАБУ своєю чергою повідомили на комітеті, що відкрили відповідне кримінальне провадження, а ДБР та СБУ розповіли, що по низці процесів закупівель і постачання харчування тривають розслідування.
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Сам комітет, зі свого боку, пообіцяв ознайомитися з фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ та ініціювати закон про «часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану».
Також члени комітету пообіцяли «інтенсифікувати заходи парламентського контролю щодо інших напрямків оборонних закупівель в комітеті» і розібратись найближчим часом щодо «озброєння, боєприпасів, речового забезпечення, паливно-мастильних матеріалів тощо».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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