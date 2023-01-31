Федоров анонсував цифровізацію військово-лікарської комісії — Finance.ua
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Федоров анонсував цифровізацію військово-лікарської комісії

Особисті фінанси
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Федоров анонсував цифровізацію військово-лікарської комісії
Федоров анонсував цифровізацію військово-лікарської комісії, Фото: yacobchuk1. Depositphotos
В Україні розробили план цифровізації процесів військово-лікарської комісії.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.
«Команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв», — зазначив він, підкресливши, що кожної хвилини військові ризикують життям, захищаючи Україну. Тому завдання держави — мінімізувати бюрократію в армії.
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За його словами, зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані, поранені бійці вимушені втрачати час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати купу паперових документів, щоб підтвердити поранення, а потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби.
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«Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий „квест“ треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу», — пояснив Федоров.
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Віцепрем’єр-міністр підкреслив, що реформування процесів ВЛК — лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері.
«Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати та цифровізувати», — зауважив він.по

Військовий облік в Україні по-новому 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
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