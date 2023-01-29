Додаткова винагорода для військовослужбовців — Finance.ua

Додаткова винагорода для військовослужбовців Сьогодні 09:21 — Особисті фінанси

Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 43, яка вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (далі — Постанова № 168).

Про це пише Кадровик.

Які зміни вносить постанова

У першому реченні абзацу першого пункту 1 Постанови № 168 виключено слова «військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора» та «співробітникам Служби судової охорони». Зазначимо, що тут перераховано військовослужбовців і правоохоронців, які в період дії воєнного стану мають право на виплату додаткової винагороди (до 30 000 чи до 100 000 грн). У частині права на отримання такої винагороди в розмірі до 100 000 грн уточнили, що її виплачують у разі перебування безпосередньо не лише в районах здійснення відповідних заходів, а й на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони й позиціями військ держави-агресора. Для відповідних категорій військовослужбовців і правоохоронців запроваджено можливість отримувати збільшений розмір додаткової винагороди. Такий розмір може бути збільшений відповідно до умов і розмірів, визначених Міністерством оборони України, але не більше ніж до 50 000 грн.

Про кого йдеться

Ідеться про осіб, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.