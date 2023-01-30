У "Дії" з'явиться військовий квиток рано чи пізно, — Мінцифри — Finance.ua
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У "Дії" з'явиться військовий квиток рано чи пізно, — Мінцифри

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У "Дії" з'явиться військовий квиток рано чи пізно, — Мінцифри
У "Дії" з'явиться військовий квиток рано чи пізно, — Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації України має плани щодо впровадження військового квитка в «Дію», але наразі відомство навіть не має орієнтованої дати початку роботи над таким нововведенням.
Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв’ю The Village.
«Військовий квиток з’явиться в „Дії“ рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо. Що стосується повісток, то їх у „Дії“ не буде», — сказав він.
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Банік зауважив, що Мінцифри почало працювати над цифровізацією військового обліку реєстру військовозобов’язаних на боці Міноборони ще до початку повномасштабної війни в Україні.
Першим кроком на цьому шляху стала реформа щодо місця проживання. Тобто раніше для зміни місця реєстрації чоловікам потрібно було знятися з військового обліку й стати на облік в іншому місці. Іноді цієї процедури уникали.
Згодом з’явилась можливість змінити місце реєстрації через «Дію», але на час військового стану призупинили цю послугу, що зумовлено нормами законодавства.

Довідка Finance.ua:

  • раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку додатка «Дія», який почне працювати і для юридичних осіб і стане superapp;
  • на Всесвітньому економічному форумі у Давосі адміністраторка USAID Саманта Пауер заявила, що Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах. Детальніше про це читайте тут.
За матеріалами:
Діло
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