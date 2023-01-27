Розмитнення авто "переїде" до Дії: українцям готують нову формулу — Finance.ua
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Розмитнення авто "переїде" до Дії: українцям готують нову формулу

Особисті фінанси
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Формула розрахунку податків при розмитненні авто
Формула розрахунку податків при розмитненні авто, Зображення: @getmantsevdanil
Українцям можуть дозволити розмитнювати автомобілі через Дію — за зміненою формулою. Розгляд відповідних законопроєктів у Верховній Раді очікується вже у лютому. В Мінцири ж переконують, що розмитнення автомобілів через Дію стане однією з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Він зазначив: йдеться про документи № 7466 та № 7468.
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«На найближчому засіданні нашого Комітету будуть нарешті розглянуті законопроекти № 7466 і 7468 щодо розмитнення автомобілів через Дію. Буде винесено на розгляд парламенту доопрацьовану версію обох ініціатив. Розгляд у Раді планується вже в лютому», — йдеться в повідомленні.

Що передбачають законопроекти

Документи про розмитнення авто через Дію були зареєстровані у ВР ще у червні 2022 року. Так, законопроєкт № 7466 передбачає, що за розмитнення більше не враховуватиметься вартість транспортного засобу. Тобто, формула зміниться.
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«Формула розрахунку складатиметься з таких показників: віку, типу та обсягу двигуна та ексклюзивності транспортного засобу», — повідомляв представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук. Тобто пенсійний збір за розмитнення авто (3-5% залежно від вартості автомобіля) планується скасувати.
Законопроєкт № 7468 встановлює правила онлайн-розмитнення. Як розповіли раніше в Кабміні, перш за все йдеться про те, що:
  • у Дії потрібно буде ввести VIN-код авто, та система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини;
  • розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;
  • після розмитнення в Дії можна буде і зареєструвати авто;
  • на подачу документів потрібно не більше ніж 5 хвилин.

Антикорупційна реформа

В Мінцифри ж переконують, що розмитнення автомобілів через Дію стане однією з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Насамперед, через усунення можливості маніпулювання ціною автомобіля.
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«Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні», — пояснив глава міністерства Михайло Федоров.
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За матеріалами:
Обозреватель
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