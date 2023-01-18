В Україну у 2022 ввезли понад півмільйона авто: марки та середній вік — Finance.ua

В Україну у 2022 ввезли понад півмільйона авто: марки та середній вік Сьогодні 19:09 — Особисті фінанси

В Україну у 2022 ввезли понад півмільйона авто: марки та середній вік

В Опендатабот з’ясували , як повномасштабна війна вплинула на ринок авто в Україні.

Протягом 2022 року в Україну ввезли 534 866 автівок. Це на 60% менше, аніж торік. Фактично, кількість ввезених машин «відкотилася» до показників ковідного 2020 року.

Найбільшу кількість авто ввезли у травні-червні — у період, коли діяли пільгові ставки на розмитнення. Так, у травні було ввезено 94 тисячі авто, а у червні — 103 тисячі. З 1 липня, коли завершило дію «нульове розмитнення» імпорт автомобілів знизився.

Як пишуть аналітики, такий собі «антирекорд» очікувано стався у перший місяць повномасштабного вторгнення росії. Тоді в Україну було ввезено менше 10 тисяч авто.

Нульові ставки розмитнення мали допомогти людям, що залишилися без автівок внаслідок збройної агресії рф, придбати недорогу машину — найчастіше це вживані автівки. Крім того, нульове розмитнення мало здешевити закупівлю волонтерами авто для ЗСУ.

Побічним результатом стало зростання середнього віку авто, що ввозиться в Україну, аж на 2 роки. Це найвищий показник за останні 10 років. Так, якщо ще у 2020 ввозили дев’ятирічні авто, у 2021 машини «постаршали» на рік, то у 2022 році 67% ввезених уживаних машин старше 10 років.

Загалом середній вік ввезених в 2022 в Україну авто сягнув 12,3 років. Побутує думка, що таке старішання автопарку українців негативно відбивається на безпеці на дорогах. Проте статистика не підтверджує цю тезу. Так, за даними Національної поліції, за весь 2021 рік через керування несправним транспортним засобом зафіксовано 58 ДТП. Це 0,2% від загальної кількості аварій в країні за рік.

Найпопулярнішим брендом року серед легкових автівок став Volkswagen. До топ-3 затребуваних автівок потрапили також Renault та Ford. Що стосується моделей, українці надавали перевагу VOLKSWAGEN PASSAT, Volkswagen Golf та Skoda Octavia

Серед вантажних авто найчастіше ввозили Renault, MAN та DAF.

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