Купівля авто та мотоцикла під час війни: правила оформлення — Finance.ua

Купівля авто та мотоцикла під час війни: правила оформлення Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Купівля авто та мотоцикла під час війни: правила оформлення

Війна повністю змінила життя українців. У ході ведення бойових дій багато мешканців України втратили своє майно, зокрема будинки та особистий транспорт. З одного боку, зросла потреба у транспортних засобах, до того ж не лише у приватних осіб, а й у волонтерів, благодійних організацій та самих військових. З іншого, потребуючи грошей та прагнучи покинути межі країни, дехто намагається позбутися свого авто або мотоцикла, побоюючись, що він може бути пошкоджений або втрачений в результаті обстрілів або мародерських дій. Наразі авторинки різних міст України сповнені пропозиціями щодо продажу як нових автівок, так і вживаної автомототехніки.

Аби врегулювати попит та пропозицію, держава подбала про те, щоб розмитнити авто або мотоцикл, ввезені з-за кордону, стало простіше. Крім того, змінилися й правила реєстрації техніки. Детальніше про них розповіли експерти Укравтопрому

Зміни у реєстрації

Основне послаблення щодо цього питання стосується термінів. Якщо раніше реєструвати мотоцикл доводилося протягом 10 днів від дня розмитнення або придбання, то сьогодні цей термін продовжено до 90 днів від дня скасування воєнного стану в країні. Таке нововведення зафіксовано постановою КМУ № 190 від 4 березня 2022 року.

Продаж та купівля автомобілів або мотоциклів не є забороненою, однак зареєструвати право власності нового власника можна буде пізніше. Це важливий момент, який дозволяє не піддавати загрозі життя та здоров’я як співробітників сервісних центрів МВС, так і самих власників техніки.

Де проходити процедуру перереєстрації авто чи мотоцикла

Попри те, що бойові дії на території України продовжуються, деякі сервісні центри все одно розпочали роботу. При оформленні договору купівлі-продажу авто пройти його перереєстрацію можна в будь-якому сервісному центрі МВС, що діє. Винятком є структури, розташовані на тимчасово окупованих територіях, в Луганській та Донецькій областях, а також на території АР Крим.

Необхідні документи

Для реєстрації транспортного засобу необхідно мати певний набір документів:

id-картка чи цивільний паспорт України;

ІПН;

документи на транспорт;

правовстановлюючі документи, що свідчать про право власності;

документ про оціночну вартість транспорту;

довідка про зняття з обліку; інші документи на вимогу.

Якщо реєструється техніка, завезена з-за кордону, знадобиться також сертифікат відповідності екостандартам та документи, видані митною службою — декларація, акт огляду. Важливо також надати до огляду й сам транспорт.

Більше нововведень

З 14 грудня вводяться зміни щодо експертного дослідження автомототехніки. Воно виділяється в окрему процедуру, що проводиться до звернення за перереєстрацією транспортного засобу (ТЗ). Така новація дозволяє провести реєстрацію транспортного засобу онлайн, адже огляд ТЗ — це єдиний момент, який неможливо було провести дистанційно.

Тепер процес поділено на два етапи: звернення до Експертного центру МВС та оформлення висновку про стан ТЗ; відвідування сервісного центру щодо реєстрації (перереєстрації) або виконання цієї дії онлайн.

Висновок державної експертної служби МВС необхідно мати у таких випадках:

відновлення реєстраційного свідоцтва ТЗ, виданого до 01.09.2019; перереєстрація ТЗ при зміні власника;

реєстрація вживаного авто, ввезеного в Україну з-за кордону;

зміна власника ТЗ внаслідок наслідування, якщо попередньому (померлому) власнику свідоцтво оформлювалося до 01.09.2019.

Ще одне важливе нововведення стосується документів. Тепер цифрове е-свідоцтво про реєстрацію ТЗ та е-посвідчення водія не лише дійсні так само, як і фізичний носій, а можуть стати єдиними документами, що дозволяють керувати автомобілем. Тобто фізичний носій можна не замовляти.

Скільки коштує та триває процедура перереєстрації

При переоформленні транспортного засобу доведеться сплатити за бланк свідоцтва та послугу, а також вартість номерного знака.

Не скасовується також збір на державне пенсійне страхування. При першій реєстрації легкового транспортного засобу його розмір залежатиме від оціночної вартості машини:

не перевищує або дорівнює 442 860 грн — сплачується 3% ;

— сплачується ; більше ніж 442 860 грн , але не перевищує або дорівнює 778 360 грн — сплачується 4% ;

, але не перевищує або дорівнює — сплачується ; більше ніж 778 360 грн — сплачується 5%.

Перереєстрація займає один робочий день. Однак якщо у співробітників сервісного центру виникають додаткові питання або виявляється брак документів, термін може бути збільшено.

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