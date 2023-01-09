Обов’язковий техогляд автівок в Україні: бути чи не бути — Finance.ua

Обов’язковий техогляд автівок в Україні: бути чи не бути Сьогодні 08:08 — Особисті фінанси

Обов’язковий техогляд автівок в Україні: бути чи не бути

У колах українських автомобілістів ширяться чутки про запровадження обов’язкового технічного огляду легковиків уже з січня 2023 року. Що відбувається насправді і до чого готуватися українським водіям — розповіли експерти Інституту досліджень авторинку.

Обов’язковий техогляд в Україні точно буде

На шляху вступу України до Європейського Союзу наша країна повинна запровадити основні, уніфіковані для всіх країн-членів стандарти. Усі директиви та строки їх впровадження прописані у відповідному плані заходів, затвердженому Кабміном.

Серед іншого, кілька пунктів стосуються запровадження обов’язкового технічного огляду відповідно до Директиви 2014/45/ЄС, яка описує загальні вимоги до процедури в усіх країнах-членах ЄС. Тобто, це загальноєвропейська практика — там немає країни, де обов’язковий технічний огляд був би відсутній.

Положення, що стосуються обов’язкового технічного огляду, описані в пунктах 1797, 1798 та 1800. В їхніх межах потрібно розробити механізм проведення обов’язкової перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації, правила навчання та екзаменування експертів, порядок роботи відповідних навчальних центрів, запропонувати законопроєкт і обговорити його з експертами ЄС. При цьому мова йде не лише про автомобілі, котрі перетинатимуть кордон з країнами Євросоюзу, а про усі транспортні засоби, зареєстровані в Україні.

Тому, як кажуть фахівці, технічний огляд в Україні точно запровадять, питання лише, в якому вигляді та коли.

Хто перевірятиме автомобілі?

Європейська практика проведення техогляду передбачає перевірку автомобілів на спеціалізованих станціях, що призначені виключно для цієї процедури. Тобто, це не класичні станції технічного обслуговування, які займаються ремонтом машин. У Німеччині, наприклад, регулярний технічний огляд проводить відома група компаній TÜV, у Польщі взагалі функціонує вільний ринок — станції належать різним власникам та конкурують між собою.

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Яким буде кінцевий варіант законопроєкту про обов’язковий технічний огляд — наразі невідомо. Проте, найімовірніше, в Україні його також проводитимуть приватні компанії, що мають відповідне обладнання та кваліфікованих експертів — до прикладу, ті, котрі уже сьогодні проводять техогляд комерційних транспортних засобів та сертифікацію «свіжопригнаних» машин.

Що перевірятимуть

Під час перевірки технічного стану перевірятимуть елементи, що впливають на безпеку та екологію. Зокрема, гальмівну систему, рульовий механізм, освітлювальні прилади, колеса, ходову частину та інші основні вузли та агрегати. А також — фіксуватимуть пробіг автомобіля у єдиному реєстрі транспортних засобів.

При цьому перевірятимуть машини за стандартами, що діяли на момент її виготовлення. Тобто, від автомобіля 1986 року випуску вимагатимуть дотримання стандартів саме 1986 року: машина просто повинна бути справна. Ніхто не вимагатиме встановлення каталітичного нейтралізатора на це авто. Проте, якщо конструкцією він передбачений, а по факту — видалений, у вас можуть бути проблеми.

Періодичність обов’язкового техогляду

Норми Євросоюзу встановлюють мінімальні строки проведення обов’язкового техогляду. Новий автомобіль повинні вперше перевіряти через чотири роки після першої реєстрації, усі інші авто — кожні 2 роки. Проте кожна з країн-членів ЄС має право проводити технічний огляд частіше. Наприклад, у Польщі приватні легковики перевіряють щороку.

Додатково, на власний розсуд, кожна з країн має право зобов’язати власників авто проходити техогляд позачергово: після серйозних ДТП, під час яких були пошкоджені елементи, що стосуються безпеки авто; якщо автомобіль був модифікований чи переобладнаний; під час зміни власника машини, та коли пробіг перевищив 160 тисяч кілометрів.

Ретро-автомобілі, що отримали такий статус відповідно до чинних процедур, у більшості країн ЄС звільнені від проходження обов’язкового технічного огляду.

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