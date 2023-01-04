Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні — Finance.ua
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Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні

Технології&Авто
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Вже у 2023 році в Україні можуть повернути обов’язковий технічний огляд як вантажних, так і легкових автомобілів.
MMR дізнався, скільки коштуватиме перевірити авто на відповідність.
Так, якщо процедура техогляду почне працювати,
  • перевірка комерційних легкових автомобілів коштуватиме трохи більше 1000 гривень,
  • за автобус та вантажівку доведеться сплатити від 1500 гривень.
Також можуть бути запроваджені штрафні санкції за несвоєчасний техогляд. Наприклад, штраф за «прострочене» ТО можуть стягнути 3400 гривень, а повторне порушення коштуватиме власнику авто 17000 гривень.
При цьому, навіть отримавши штраф за не пройдений у термін техогляд, провести його все одно буде необхідно.
Раніше став відомий розрахунковий час обов’язкового технічного контролю за транспортним засобом загального призначення, який максимально становить:
  • причепи (напівпричепи) — 30 (40) хвилин.
  • легкові автомобілі — 40 хвилин.
  • вантажні автомобілі — 60 хвилин.
  • автобуси — 65 хвилин.
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За матеріалами:
mmr.ua
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