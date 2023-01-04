Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштуватиме техогляд в Україні Сьогодні 13:35 — Технології&Авто

Вже у 2023 році в Україні можуть повернути обов’язковий технічний огляд як вантажних, так і легкових автомобілів.

MMR дізнався, скільки коштуватиме перевірити авто на відповідність.

Так, якщо процедура техогляду почне працювати,

перевірка комерційних легкових автомобілів коштуватиме трохи більше 1000 гривень,

за автобус та вантажівку доведеться сплатити від 1500 гривень.

Також можуть бути запроваджені штрафні санкції за несвоєчасний техогляд. Наприклад, штраф за «прострочене» ТО можуть стягнути 3400 гривень, а повторне порушення коштуватиме власнику авто 17000 гривень.

При цьому, навіть отримавши штраф за не пройдений у термін техогляд, провести його все одно буде необхідно.

Раніше став відомий розрахунковий час обов’язкового технічного контролю за транспортним засобом загального призначення, який максимально становить:

причепи (напівпричепи) — 30 (40) хвилин.

легкові автомобілі — 40 хвилин.

вантажні автомобілі — 60 хвилин.

автобуси — 65 хвилин.

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