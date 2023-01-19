У світі хочуть створити аналоги «Дії» для інших країн — Finance.ua

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У світі хочуть створити аналоги «Дії» для інших країн

Казна та Політика
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У світі хочуть створити аналоги «Дії» для інших країн
У світі хочуть створити аналоги «Дії» для інших країн
Сполучені Штати мають намір повторити успіх української програми електронного врядування «Дія» в інших зацікавлених країнах.
Про це під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявила адміністраторка USAID Саманта Пауер, повідомляє видання Axios.
«USAID надало фінансування Міністерству цифрової трансформації України, щоб допомогти розробити „Дію“ та покращити її кібербезпеку, а також виділило ще 8,5 млн доларів для розширення сервісів програми під час війни», — заявила Пауер.
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Вона зазначила, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, тому USAID планує розпочати обговорення з зацікавленими державами потенційного використання «Дії» як шаблону для власних подібних програм.
За словами Павер, проєкт перебуває на початковій стадії. Наразі було виділено 650 тисяч доларів на проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, які виявили інтерес.
Вона зазначила, що українським підходом до електронного урядування зацікавилася Молдова.
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Керівниця USAID сподівається на співпрацю з багатьма країнами, оскільки це може покращити життя звичайних громадян.
«Додаток, який дозволяє громадянам подавати податкові декларації або отримувати доступ до свідоцтв про народження, не чекаючи годинами в черзі, може стати одним з відчутних покращень», — сказала вона.
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Видання також повідомляє, що в 18 січня була запланована зустріч у Давосі Саманти Пауер із міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.
У 2020 році в Україні запустили додаток «Дія», щоб дозволити громадянам отримувати доступ до документів, що посвідчують особу, реєструвати бізнес та отримувати різні державні послуги зі своїх смартфонів. З початку вторгнення рф додаток розширили за допомогою додаткових інструментів, як-от звітування про збитки від російських ударів.
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За словами українських чиновників, станом на минулий місяць майже 18,5 мільйонів людей користувалися останньою версією мобільного додатку.
Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

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За матеріалами:
suspilne.media
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