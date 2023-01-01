У "Дії" можна буде скасувати статус ВПО — Finance.ua
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У "Дії" можна буде скасувати статус ВПО

Особисті фінанси
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У "Дії" можна буде скасувати статус ВПО
У "Дії" можна буде скасувати статус ВПО
На порталі «Дія» з’явиться функція, котра дозволить скасовувати статус внутрішньопереміщеної особи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
«Мінсоцполітики разом з Мінцифрою запускають новий зручний державний сервіс для українців. Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку Дія, тепер тестується автоматичне скасування статусу ВПО на порталі «Дія », - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, громадяни, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів.
Нагадаємо, що застосунок "Дія«може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв’язку. Більше того, створений на час війни «єДокумент» залишається дійсним у додатку «Дія» у будь-якому випадку, навіть без підключення до інтернету.
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Діло
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