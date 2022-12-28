Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії — Finance.ua
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Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії

Особисті фінанси
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Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
Зараз у мобільному застосунку «Дія» є 14 документів і 23 послуги, а на вебпорталі є величезна кількість інших послуг. На порталі також є послуги, які стануть у пригоді українським пенсіонерам.
Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в інтерв’ю «Пенсійному кур’єру».
«Пенсіонери — це взагалі окрема й надзвичайно важлива для нас категорія людей. На початку осені цього року в „Дії“ з’явились пенсійні посвідчення. Зараз ними користуються 785 тисяч людей», — розповів Банік.
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Але, за його словами, важливо розуміти, що є пенсіонери різного віку, і посвідчення їм видавалися в різні роки.
«У сучасному реєстрі немає даних тих посвідчень, які були видані до 2014 року. Тому ми не можемо взяти цю інформацію й відобразити її в телефоні людини. Відповідно, якщо в людини пенсійне посвідчення стареньке, треба просто звернутися до Пенсійного фонду — й вони замінять його на нове безкоштовно. Це дозволить відобразити документ у „Дії“ й більше не буде потреби мати пенсійне посвідчення (паперове чи пластикове. — Ред.) із собою в транспорті й де завгодно», — каже він.
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Крім того, доступна інформація про трудовий стаж в електронному кабінеті саме на порталі «Дія». Також доступне оформлення субсидій.
«Субсидії — це реально друга за популярністю державна послуга в Україні. Цього року їх отримує 2,7 мільйона українців. Зараз оформлення субсидій доступно на порталі „Дія“, заповнення заявки займає 30 хвилин. Але хочу окреслити важливий момент. Ясна річ, що в людини, яка подається на субсидію, швидше за все, немає комп’ютера. Але це теж не проблема, тому що в тих же ЦНАПах є комп’ютери, як і в більшості бібліотек. У клубі може бути, у міській раді, сільській раді є доступні комп’ютери для користування, для того, щоб можна було прийти й податися на послугу», — пояснив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри.
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Також у «Дії» є послуга призначення/перерахунку пенсії.
«Щороку 400 тисяч людей оформлюють пенсії, близько 900 тисяч подають дані на її перерахунок. Тепер не треба бігати з паперами, це можна зробити через портал „Дія“. Ті, хто з цим стикався останніми роками, точно пам’ятають, наскільки це неприємно. Окрім довідки про трудовий і страховий стаж, можна також отримати довідку про доходи пенсіонера», — додав він.

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі 🧐

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