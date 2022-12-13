У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО (відео) — Finance.ua

У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО (відео) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО, які можна отримати без участі чиновника.

Перша — зміна місця проживання, якщо ви переїхали до іншого міста України.

Друга — скасування статусу ВПО, якщо ви повернулися на місце постійного проживання.

Разом з Міністерством соціальної політики продовжуємо вдосконалювати та запускати нові послуги для внутрішньо переміщених осіб. Щоб українці могли отримати їх швидко і без походів до держорганів.

Послуги працюють повністю автоматично. Заявки обробляються онлайн і вам більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця чи повторно ходити в держоргани у разі помилки в заявах. Це значно економить час, прибирає людський фактор та можливість отримати відмову в послузі без вагомої причини.

Як отримати послуги в Дії

Як завжди, в кілька кліків, без зайвих довідок і оформлення їх в держорганах.

Для цього просто натисніть на меню своєї довідки ВПО в Дії та виберіть необхідну послугу — Змінити адресу фактичного проживання або Скасувати статус ВПО.

Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, необхідно було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де ви тимчасово перебуваєте.

При цьому при кожному переїзді робити це заново. Зараз же такої потреби немає.

Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в Дії. Також зверніть увагу, що для зміни місця проживання ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Дії можна оформити довідку ВПО та регулярні виплати від держави. За весь час понад 1,4 мільйони людей скористалися сервісом.

Довідка Finance.ua:

Як повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в «Дії» незабаром з’явиться нова послуга. Як він зазначив, це один із найпопулярніших документів для ФОП. Незабаром на порталі Дія зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест.

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