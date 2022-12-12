В “Дії” незабаром з’явиться нова послуга — Finance.ua

В “Дії” незабаром з’явиться нова послуга
Як повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в «Дії» незабаром з’явиться нова послуга.
Як він зазначив, це один із найпопулярніших документів для ФОП.
Незабаром на порталі Дія зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест.
Витяг з ЄДР підтверджує, що ви займаєтесь або займалися бізнесом раніше. Також він потрібен для участі в тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.
Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, у підприємця могла піти доба на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмінзбору та іншу бюрократію.
«Ми змінюємо послугу, роблячи її у кілька кліків. Долучайтеся до бета-тестування, якщо маєте електронний підпис та займаєтеся або займалися бізнесом раніше. Витрачайте час на розвиток бізнесу, а не на походи кабінетами», — написав він.
Довідка Finance.ua:
- Як працюватиме Дія без інтернету та мобільного зв’язку.
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік зазначив, що застосунок «Дія» може працювати навіть без підключення до інтернету із мінімальним покриттям мобільного зв’язку.
Оскільки застосунок «Дія» не зберігає документи, а лише підтягує їх з реєстрів, то для можливості ними користуватись, потрібен зв’язок.
Що стосується доступності «Дія» у випадку відключення електроенергії, Банік зазначив, що «в будь-якому випадку все доступно, якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок — то все працюватиме».
Як працює Дія.Підпис, і для чого він потрібний
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