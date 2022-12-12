В “Дії” незабаром з’явиться нова послуга — Finance.ua

В “Дії” незабаром з’явиться нова послуга Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Як повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в «Дії» незабаром з’явиться нова послуга.

Як він зазначив, це один із найпопулярніших документів для ФОП.

Незабаром на порталі Дія зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест.

Витяг з ЄДР підтверджує, що ви займаєтесь або займалися бізнесом раніше. Також він потрібен для участі в тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, у підприємця могла піти доба на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмінзбору та іншу бюрократію.

«Ми змінюємо послугу, роблячи її у кілька кліків. Долучайтеся до бета-тестування, якщо маєте електронний підпис та займаєтеся або займалися бізнесом раніше. Витрачайте час на розвиток бізнесу, а не на походи кабінетами», — написав він.

Довідка Finance.ua:

Як працюватиме Дія без інтернету та мобільного зв’язку.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік зазначив, що застосунок «Дія» може працювати навіть без підключення до інтернету із мінімальним покриттям мобільного зв’язку.

Оскільки застосунок «Дія» не зберігає документи, а лише підтягує їх з реєстрів, то для можливості ними користуватись, потрібен зв’язок.

Що стосується доступності «Дія» у випадку відключення електроенергії, Банік зазначив, що «в будь-якому випадку все доступно, якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок — то все працюватиме».

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