У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини — Finance.ua

У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини Сьогодні 16:33

У «Дії» оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Для того, щоб оновити сертифікат, потрібно:

зайти у застосунок,

натиснути Послуги,

вибрати COVID-сертифікати,

клікнути Отримати.

За декілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив зміни до COVID-сертифікатів, удосконаливши механізм їх формування та використання.

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