У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини — Finance.ua
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У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини

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У «Дії» оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для того, щоб оновити сертифікат, потрібно:
  • зайти у застосунок,
  • натиснути Послуги,
  • вибрати COVID-сертифікати,
  • клікнути Отримати.
За декілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив зміни до COVID-сертифікатів, удосконаливши механізм їх формування та використання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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