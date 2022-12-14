У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини — Finance.ua

У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини
У «Дії» оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для того, щоб оновити сертифікат, потрібно:
- зайти у застосунок,
- натиснути Послуги,
- вибрати COVID-сертифікати,
- клікнути Отримати.
За декілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив зміни до COVID-сертифікатів, удосконаливши механізм їх формування та використання.
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