У "Дії" знову можна підтвердити власність на нерухомість — Finance.ua

У "Дії" знову можна підтвердити власність на нерухомість Сьогодні 09:27 — Нерухомість

На порталі «Дія» знову стала доступною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підтвердити, що ви власник нерухомості, тепер можна за кілька кліків. Отримуйте довідку з Державного реєстру речових прав онлайн.

Про це повідомляє Мінцифри.

Отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна на порталі Дія.

З початком повномасштабного вторгнення держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки. Зараз послугу повернули на портал.

Що це за документ

Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки. Понад 1 мільйон українців отримують її щорічно.

У довідці є інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:

1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

2. Реєстр прав власності на нерухоме майно.

3. Державний реєстр іпотек.

4. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Вартість послуги — 30 гривень. Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.

Отримати довідку з Державного реєстру речових прав за посиланням.

Довідка Finance.ua:

На порталі «Дія» з’явиться функція, котра дозволить скасовувати статус внутрішньопереміщеної особи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Економічна Правда За матеріалами:

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