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Лише кожен третій сертифікований рієлтор має ФОП

Нерухомість
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Рієлтор
Рієлтор
В Україні налічується 1 252 рієлтори з дійсними сертифікатами. Найбільше таких фахівців працюють у Києві та Київській області.
Про це свідчить статистика Опендатабота.

Скільки рієлторів мають чинні сертифікати

Загалом у Реєстрі сертифікованих рієлторів України міститься 1 665 записів. Однак дійсні сертифікати мають лише 1 252 спеціалісти.
Із фахівців, які мають чинні сертифікати, 441 зареєстрував ФОП у сфері операцій з нерухомістю. Ще 40 рієлторів раніше мали такий ФОП, але припинили його діяльність. Решта (771 спеціаліст) не має зареєстрованого ФОП за цим видом діяльності.
Водночас в Україні зареєстровано 77 060 ФОПів із КВЕДом у сфері операцій з нерухомістю. Дійсний сертифікат АФНУ мають менш як 1% із них.
Варто враховувати, що цей КВЕД охоплює не лише рієлторські послуги, а й інші операції з нерухомістю. Крім того, сертифікат АФНУ не є обов’язковою умовою для роботи рієлтором.

Де працює найбільше сертифікованих рієлторів

Найбільше фахівців із чинними сертифікатами зареєстровано в Києві — 226 осіб, або 18% від загальної кількості. Ще 118 рієлторів (9%) працюють у Київській області. Разом на столицю та область припадає понад чверть усіх сертифікованих спеціалістів.
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До регіонів із найбільшою кількістю таких фахівців також належать:
  • Вінницька область — 57 рієлторів;
  • Тернопільська область — 50;
  • Житомирська область — 43.
Лише кожен третій сертифікований рієлтор має ФОП
Водночас 311 сертифікованих рієлторів не вказали свій регіон у реєстрі.
За гендерним розподілом серед фахівців переважають жінки: їх налічується 940, тобто приблизно три чверті від загальної кількості. Чоловіків із чинними сертифікатами — 312, майже втричі менше.
Дані станом на жовтень 2026 року.

Які правила роботи рієлторів пропонують змінити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16145, який передбачає запровадження нових вимог до рієлторської діяльності.
Зокрема, фахівці повинні будуть проходити навчання, складати іспити, отримувати свідоцтво та вноситися до єдиного реєстру. Також передбачено обов’язкове членство у професійній спілці та сплату внесків.
Окремі положення стосуються оплати послуг: отримувати комісію рієлтори зможуть лише на підставі договору, а розрахунки за послуги мають відбуватися виключно в безготівковій формі. Деталі про запропоновані зміни ми розповідали тут.
Крім основного документа, у парламенті зареєстрували ще два альтернативні законопроєкти — № 16145−1 та № 16145−2. Наразі жоден із трьох законопроєктів не ухвалений.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ринок нерухомостіФОП
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