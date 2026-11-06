Лише кожен третій сертифікований рієлтор має ФОП

В Україні налічується 1 252 рієлтори з дійсними сертифікатами. Найбільше таких фахівців працюють у Києві та Київській області.

Про це свідчить статистика Опендатабота

Скільки рієлторів мають чинні сертифікати

Загалом у Реєстрі сертифікованих рієлторів України міститься 1 665 записів. Однак дійсні сертифікати мають лише 1 252 спеціалісти.

Із фахівців, які мають чинні сертифікати, 441 зареєстрував ФОП у сфері операцій з нерухомістю. Ще 40 рієлторів раніше мали такий ФОП, але припинили його діяльність. Решта (771 спеціаліст) не має зареєстрованого ФОП за цим видом діяльності.

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Водночас в Україні зареєстровано 77 060 ФОПів із КВЕДом у сфері операцій з нерухомістю. Дійсний сертифікат АФНУ мають менш як 1% із них.

Варто враховувати, що цей КВЕД охоплює не лише рієлторські послуги, а й інші операції з нерухомістю. Крім того, сертифікат АФНУ не є обов’язковою умовою для роботи рієлтором.

Де працює найбільше сертифікованих рієлторів

Найбільше фахівців із чинними сертифікатами зареєстровано в Києві — 226 осіб, або 18% від загальної кількості. Ще 118 рієлторів (9%) працюють у Київській області. Разом на столицю та область припадає понад чверть усіх сертифікованих спеціалістів.

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До регіонів із найбільшою кількістю таких фахівців також належать:

Вінницька область — 57 рієлторів;

Тернопільська область — 50;

Житомирська область — 43.

Водночас 311 сертифікованих рієлторів не вказали свій регіон у реєстрі.

За гендерним розподілом серед фахівців переважають жінки: їх налічується 940, тобто приблизно три чверті від загальної кількості. Чоловіків із чинними сертифікатами — 312, майже втричі менше.

Дані станом на жовтень 2026 року.

Які правила роботи рієлторів пропонують змінити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16145, який передбачає запровадження нових вимог до рієлторської діяльності.

Зокрема, фахівці повинні будуть проходити навчання, складати іспити, отримувати свідоцтво та вноситися до єдиного реєстру. Також передбачено обов’язкове членство у професійній спілці та сплату внесків.

Окремі положення стосуються оплати послуг: отримувати комісію рієлтори зможуть лише на підставі договору, а розрахунки за послуги мають відбуватися виключно в безготівковій формі. Деталі про запропоновані зміни ми розповідали тут.