Давос-2023: самое главное (новость обновляется) — Finance.ua

Давос-2023: самое главное (новость обновляется) Сегодня 15:00

Давос-2023: самое главное (новость обновляется)

В швейцарском городе Давос стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). Участие в нынешнем форуме под лозунгом «Сотрудничество во фрагментированном мире» примет рекордное количество глав государств и правительств — 52.

В этом году на форуме соберутся ведущие эксперты из 130 стран. Они будут обсуждать решение энергетических и продовольственных кризисов, борьбу с высокой инфляцией, низкими темпами роста и высокой задолженностью, устранение социальных уязвимостей.

Как сообщалось , среди участников ВЭФ не будет представителей россии и Китая. ВЭФ заморозил свои связи с российскими структурами еще в 2022 году, после того как москва вторглась в Украину в конце февраля, а Китай все еще переживает значительный всплеск заболеваемости COVID-19.

Понедельник, по традиции, посвящен культурной программе — вечером состоится награждение лауреатов премии Crystal Awards. Деловая повестка дня стартует во вторник.

В этой новости Finance.ua будет рассказывать об основных месседжах со Всемирного экономического форума.

📉 Что ожидает мировую экономику в 2023 году

Организатор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе объявил результаты опроса по динамике мировой экономики, когда лидеры бизнеса и правительств собрались на свое ежегодное собрание в Швейцарии. Как выяснилось, две трети главных экономистов частного и государственного секторов ожидают глобальную рецессию уже в этом году.

🥶 Чем опасна новая холодная война для мировой экономики

После окончания политической холодной войны мировая экономика выросла примерно втрое. Но сегодня существует новая опасность распада мира на соперничающие блоки. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, это было бы ошибкой коллективной политики, которая приведет к нищете и меньшей защищенности.

🤡 Экономика рф на десятилетия погрузится в рецессию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что санкции против россии за полномасштабное вторжение в Украину погружают российскую экономику в рецессию на десятилетия. Чиновник заверила: безнаказанности за все российские преступления не будет.

🤝 Кличко встретился с министром экономики Германии

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь на экономическом форуме в Давосе, сообщил, что встретился с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. По его словам, вскоре столицу ждут хорошие новости.

🌎 Как Закон о снижении инфляции в США поможет в ситуации с климатом

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) верят, что новое законодательство Соединенных Штатов, направленное на борьбу с внутренней инфляцией — важнейшее климатическое соглашение со времен Парижского соглашения. Эксперты в Давосе говорят, что именно этот закон будет способствовать инвестициям в возобновляемую энергию.

💸 Растут ли зарплаты у американцев: оценка Bank of America

Потребители в США все еще находятся в «довольно хорошем положении», и их зарплаты растут. Такую динамику видят в Bank of America даже несмотря на то, что Федеральная резервная система продолжает изымать избыточную ликвидность из системы. Также в банке прогнозируют, что экономика США может попасть в легкую рецессию позже в этом или следующем году.

☹️ В Credit Suisse предупреждают о последствиях «ужасного 2022 года»

Председатель правления Credit Suisse Group AG Аксель Леманн предупредил , что сотрудники компании должны подготовиться к сокращению зарплатных бонусов, так как швейцарский кредитор начинает болезненную и дорогостоящую реабилитацию после ужасного года, заставившего его привлечь акционеров для получения новых средств.

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