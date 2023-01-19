ЕБРР ожидает рекордных убытков за прошлый год — Finance.ua

ЕБРР ожидает рекордных убытков за прошлый год Сегодня 12:49

Фото: REUTERS

Европейский банк реконструкции и развития ожидает рекордного убытка в 2022 году, прежде всего из-за потерь от своих портфельных активов в россии и беларуси.

Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью Reuters в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

До войны против Украины в банке было около $1 млрд в портфеле, ориентированном на россию и беларусь.

«Мы ожидаем рекордных убытков после рекордной прибыли годом ранее», — сказала она в кулуарах ежегодного ВЭФ в Давосе.

Ранее банк сообщил о рекордных инвестициях в 2022 году в размере около 13,1 млрд евро и рассчитывает продолжить инвестиции, направленные на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

ЕБРР, работающий примерно в 40 странах мира, в 2023 году надеется увеличить инвестиции на Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Египте. Банк может произвести рекордные инвестиции в Тунисе.

Рено-Бассо подтвердило обязательство банка направить Украине 3 млрд евро до конца этого года, в том числе для помощи в восстановлении инфраструктуры. Это означает выделение 1,3 млрд евро в 2023 году после выплаты в прошлом году 1,7 млрд евро.

Она также ожидает, что расширение банка в странах Африки к югу от Сахары и в Ираке, отложенное из-за войны рф против Украины, вернется в повестку дня на 2023 год.

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Фінансовий клуб По материалам:

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