Без росії та з Україною у топтемах: стартує Всесвітній форум у Давосі — Finance.ua

Без росії та з Україною у топтемах: стартує Всесвітній форум у Давосі Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Без росії та з Україною у топтемах: стартує Всесвітній форум у Давосі

У понеділок, 16 січня, в Давосі (Швейцарія) стартує Всесвітній економічний форум (ВЕФ), що триватиме до 20 січня.

53-й ВЕФ проходитиме на тлі жорсткої економічної кризи та війни росії проти України, яка серйозно вплинула, зокрема, на світову економіку.

Іноземні ЗМІ та експерти наголошують, що цей форум можна назвати першим «справжнім» за три роки. Адже минулорічний захід не був настільки відвідуваним, як зазвичай, а до того проведенню традиційного зимового Давосу завадила пандемія коронавірусу — у 2021 році він відбувався онлайн.

Хто братиме участь у ВЕФ-2023 у Давосі

Участь у цьогорічному форумі під лозунгом «Співпраця у роздробленому світі» братиме рекордна кількість глав держав та урядів — 52 людини. Усього ж буде понад 2 700 представників зі 130 країн.

Як наголошується в анонсі заходу, війна рф проти України викликала великі зміни, тож наступні 10 років ризикують стати «десятиліттям невизначеності та крихкості».

Серед найбільш очікуваних гостей — канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та багато інших.

Прибудуть і деякі нещодавно обрані лідери, як-от президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, президент Колумбії Густаво Петро та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший. Від африканського контингенту очікуються президент ПАР Сиріл Рамафоса та президент Танзанії Самія Сулуху Хасан.

Тим часом США і Китай, які планують продовжити намагання налагодити співпрацю країн під час ВЕФ, хоч і не будуть представлені на рівні президентів, направляють на форум делегації високого рівня.

Україну також представить делегація високого рівня, подробиці про яку поки не розкриваються з міркувань безпеки.

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Тим часом прессекретар президента Сергій Нікіфоров зазначив, що Україну представлятиме потужна делегація на чолі з Володимиром Зеленським, який братиме участь у заході дистанційно.

Сам Президент Зеленський додав у відеозверненні до українського народу від 15 січня, що Україна готується до участі в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Очікується, що в центрі загальної увагу знов опиниться Український дім у Давосі, де минулого разу робили експозицію з ілюстраціями військових злочинів росії проти України.

росія цього року не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі — її не запросили. ВЕФ заморозив свої зв’язки з російськими структурами ще у 2022 році, після того як москва вторглася в Україну наприкінці лютого.

Тож жодних представників рф та російських олігархів, які раніше допомагали фінансувати вечірки та зовнішню рекламу в Давосі, не буде.

Які головні теми форуму в Давосі 2023

Переважну частину сесій до 2022 року в Давосі присвячували обговоренню боротьби зі змінами клімату, а також расової, соціальної та гендерної рівності, безробіття та нових технологій.

Однак тепер в серці Європи вирує війна, яка стала викликом у багатьох площинах, зокрема в економічній, як для світових лідерів, так і для представників великого бізнесу.

Згідно з порядком денним, опублікованим на офіційному сайті Всесвітнього економічного форуму, серед головних тем 2023 року — кліматична криза, війна в Україні та її масштабні економічні наслідки, криза вартості життя, інфляція, а також наслідки пандемії коронавірусу.

Так, днями ВЕФ опублікував щорічний огляд ризиків, в якому назвав глобальну кризу вартості життя, спричинену пандемією коронавірусу та вторгненням росії в Україну, головним безпосереднім ризиком для світової економіки.

Там зазначили, що через це криза постачання енергоносіїв та продовольства, ймовірно, триватиме в наступні два роки.

Що ж до наслідків пандемії коронавірусу, то на форумі в Давосі виступлять генеральні директори компаній — виробників вакцин Moderna і Pfizer, а одна панель буде присвячена тому, як швидко можуть бути створені вакцини наступного разу, якщо вибухне пандемія.

Окремо обговорять майбутнє ринку праці — чи варто повертати людей до офісів, чому зростає популярність «тихого звільнення», як впливає на ринок чотириденний робочий тиждень.

Що може змінити цьогорічний ВЕФ

Неформальні зустрічі лідерів світової економіки, до яких приєднуються прем’єр-міністри, президенти, керівники центральних банків та топменеджери, покликані знайти спосіб вирішити глобальні проблеми.

Давос готує сцену для майбутніх самітів, на яких будуть ухвалюватись реальні рішення. Тож Україна навряд чи отримає конкретну фінансову допомогу чи гарантії за підсумками Давосу-2023. Однак лідери можуть домовитись щодо того, які нові кроки робитимуть у майбутньому.

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