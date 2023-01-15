План відбудови української енергетики: що зміниться після перемоги — Finance.ua
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План відбудови української енергетики: що зміниться після перемоги

Енергетика
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У фокусі уваги влади та уряду — робота над розробленням плану відбудови української енергетики, адже стара модель відновлюватися не буде.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Нова українська енергетика буде побудована на принципі екологічності.
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До початку повномасштабної війни викиди вуглецю в Україні були менші, ніж у середньому по Європі, на 30%. Після війни українська енергетична система буде:
  • знижувати викиди вуглецю;
  • виводити вугільні потужності;
  • збільшувати кількість відновлювальних джерел енергії;
  • будувати розгалужену мережу невеликих обʼєктів, які генеруватимуть тепло та електрику для невеликих міст.
Ці обʼєкти зможуть використовувати як паливо українську сировину: солому, сміття, щепу тощо.
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Також розвиватиметься ядерна генерація — Україна поверне собі статус експортера електроенергії, щоб допомагати європейським сусідам і забезпечувати їх електрикою, оскільки Європа є енергодефіцитною й потребує імпорту.
Раніше повідомлялося, що із середини лютого 2023 року в Києві можна буде не боятися блекаутів. У столиці зараз реалізується план, завдяки якому Київ зможе уникнути тотальних відключень електроенергії. Ця захисна «парасолька» буде розширюватися й на інші великі міста, щоб загроза блекауту була не страшною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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