План відбудови української енергетики: що зміниться після перемоги — Finance.ua

План відбудови української енергетики: що зміниться після перемоги Сьогодні 20:11 — Енергетика

У фокусі уваги влади та уряду — робота над розробленням плану відбудови української енергетики, адже стара модель відновлюватися не буде.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нова українська енергетика буде побудована на принципі екологічності.

До початку повномасштабної війни викиди вуглецю в Україні були менші, ніж у середньому по Європі, на 30%. Після війни українська енергетична система буде:

знижувати викиди вуглецю;

виводити вугільні потужності;

збільшувати кількість відновлювальних джерел енергії;

будувати розгалужену мережу невеликих обʼєктів, які генеруватимуть тепло та електрику для невеликих міст.

Ці обʼєкти зможуть використовувати як паливо українську сировину: солому, сміття, щепу тощо.

Також розвиватиметься ядерна генерація — Україна поверне собі статус експортера електроенергії, щоб допомагати європейським сусідам і забезпечувати їх електрикою, оскільки Європа є енергодефіцитною й потребує імпорту.

Раніше повідомлялося , що із середини лютого 2023 року в Києві можна буде не боятися блекаутів. У столиці зараз реалізується план, завдяки якому Київ зможе уникнути тотальних відключень електроенергії. Ця захисна «парасолька» буде розширюватися й на інші великі міста, щоб загроза блекауту була не страшною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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