Для Києва розробляють нову схему електропостачання — Finance.ua

Для Києва розробляють нову схему електропостачання Сьогодні 09:02 — Енергетика

Для Києва розробляють нову схему електропостачання

В столиці України завжди буде достатньо електропостачання для забезпечення побутових споживачів водопостачанням та опаленням, для цього доробляють нову схему постачання е/е.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Якщо все вдасться зробити так, як зараз заплановано, то з середини лютого Києву буде все одно на будь-який блекаут. У місті буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб, якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло та воду», — сказав він.

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Харченко зазначив, що далі за цим же прикладом планують забезпечити електроенергією інші великі українські міста.

Нагадаємо, нещодавно енергетикам вдалося покращити ситуацію зі світлом у Києві. Столиця з 30 грудня повернулася до графіків стабілізаційних відключень.

Водночас при відключенні світла громадяни можуть зарядити пристрої у «Пунктах незламності». Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла.

Довідка Finance.ua:

Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні. Запуск мережі мініелектростанцій допоможе Україні уникнути блекаутів. Наразі уряд планує необхідні заходи, щоб розпочати проєкт.

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