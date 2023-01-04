Експерт пояснив, як заощадити на опаленні та не замерзнути взимку — Finance.ua

Експерт пояснив, як заощадити на опаленні та не замерзнути взимку Сьогодні 19:06 — Енергетика

В Україну прийшла зима, а з нею і опалювальний сезон. Платіжки за комунальні послуги не радують, але є спосіб трохи заощадити і не відмовлятися від тепла в будинку.

На думку експерта з опалення Енді Керра, ідеальна температура в будинку становить від 18 до 20 градусів.

«Взимку може виникнути бажання підвищити температуру на термостаті. Але експерименти з різними температурами можуть як знизити рахунки за електроенергію, так і потенційно сприяти поліпшенню нічного сну», — цитує експерта видання Express

У зв’язку з цим рекомендується вдень виставляти одну температуру на термостаті, а на ніч її змінювати. Таке рішення дозволить знизити споживання енергії.

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Крім того, ефективніше налаштувати котел так, щоб він запускався лише, коли необхідна гаряча вода або опалення. При цьому на термостаті краще встановлювати температуру, яка необхідна в будинку. Річ у тім, що постійне спалювання палива призведе до втрат енергії.

Також експерт рекомендує тримати термостат на мінімальній позначці в 10 градусів, щоб не замерзали труби.

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УНІАН За матеріалами:

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