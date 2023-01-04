Експерт пояснив, як заощадити на опаленні та не замерзнути взимку — Finance.ua

Експерт пояснив, як заощадити на опаленні та не замерзнути взимку
В Україну прийшла зима, а з нею і опалювальний сезон. Платіжки за комунальні послуги не радують, але є спосіб трохи заощадити і не відмовлятися від тепла в будинку.
На думку експерта з опалення Енді Керра, ідеальна температура в будинку становить від 18 до 20 градусів.
«Взимку може виникнути бажання підвищити температуру на термостаті. Але експерименти з різними температурами можуть як знизити рахунки за електроенергію, так і потенційно сприяти поліпшенню нічного сну», — цитує експерта видання Express.
У зв’язку з цим рекомендується вдень виставляти одну температуру на термостаті, а на ніч її змінювати. Таке рішення дозволить знизити споживання енергії.
Крім того, ефективніше налаштувати котел так, щоб він запускався лише, коли необхідна гаряча вода або опалення. При цьому на термостаті краще встановлювати температуру, яка необхідна в будинку. Річ у тім, що постійне спалювання палива призведе до втрат енергії.
Також експерт рекомендує тримати термостат на мінімальній позначці в 10 градусів, щоб не замерзали труби.
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