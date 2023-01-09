Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні: як це працюватиме — Finance.ua

Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні: як це працюватиме Сьогодні 10:02 — Енергетика

Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні: як це працюватиме

Запуск мережі мініелектростанцій допоможе Україні уникнути блекаутів. Наразі уряд планує необхідні заходи, щоб розпочати проєкт, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.

Основні завдання мініелектростанцій — убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії. Мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також підвищать безпеку атомної генерації.

«Вони невеликі та не вимагають особливого обслуговування. Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням», — йдеться в повідомленні.

Як це працюватиме

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, уряд готує подальшу дерегуляцію в енергетиці. В першу чергу йдеться про лібералізацію лімітів на зберігання пального для генераторів, а також можливість для бізнесів встановлювати власні автономні мініелектростанції.

За його інформацією, європейська компанія-виробник «просто дарує» газову мініелектростанцію на 1 МВт одному з міст України. Потужності такої станції вистачає невеликому місту або великому підприємству. Сьогодні на ринку є варіанти від 0,5 МВт до 100 — 500 МВт. Вони мають невеликий розмір і мобільність — фактично це енергоустановка на платформі фури.

Читайте також Німецька Siemens також пропонує Україні плавучі електростанції

Собівартість електроенергії від газової мініелектростанції в 3-4 рази нижче за кіловат-години від генераторів на дизелі. Використання газу (витрати приблизно 250 куб. м на 1 МВт) дає змогу отримувати «автономну» електроенергію лише трохи дорожче, ніж за комерційним тарифом у мережі.

«Вони економічно доцільні для придбання та використання», — впевнений Андрій Герус.

Що варто зробити ще

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року українські підприємці сформували перелік того, чим може держава допомогти бізнесу на тлі відключень електроенергії:

запровадити грошова компенсація втрат бізнесу через відключення електроенергії;

спростити регуляцію бізнесу через відключення електроенергії (скасування або пом’якшення обмеження роздрібної націнки на низку товарів і збільшення строків розрахунків ритейлу з постачальниками);

зняти обмеження щодо продажу алкоголю на рівні ОВА (високомаржинальний товар, допоможе компенсувати збитки з інших категорій);

збільшити строк надсилання фіскальних звітів в електронному вигляді до 144 годин;

збільшити ліміти кредитування за програмою «5-7-9%» на енергоощадне обладнання;

запровадити механізм узгодження з постачальниками електроенергії та оптимізація графіків відключень;

віднести до об’єктів критичної інфраструктури деяких супермаркетів, критичних об’єктів мереж мобільного зв’язку та окремі підприємства переробки зерна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.