Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні: як це працюватиме — Finance.ua
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Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні: як це працюватиме

Енергетика
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Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні: як це працюватиме
Кабмін анонсував запуск мініелектростанцій в Україні: як це працюватиме
Запуск мережі мініелектростанцій допоможе Україні уникнути блекаутів. Наразі уряд планує необхідні заходи, щоб розпочати проєкт, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.
Основні завдання мініелектростанцій — убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії. Мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також підвищать безпеку атомної генерації.
«Вони невеликі та не вимагають особливого обслуговування. Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням», — йдеться в повідомленні.

Як це працюватиме

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, уряд готує подальшу дерегуляцію в енергетиці. В першу чергу йдеться про лібералізацію лімітів на зберігання пального для генераторів, а також можливість для бізнесів встановлювати власні автономні мініелектростанції.
За його інформацією, європейська компанія-виробник «просто дарує» газову мініелектростанцію на 1 МВт одному з міст України. Потужності такої станції вистачає невеликому місту або великому підприємству. Сьогодні на ринку є варіанти від 0,5 МВт до 100 — 500 МВт. Вони мають невеликий розмір і мобільність — фактично це енергоустановка на платформі фури.
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Собівартість електроенергії від газової мініелектростанції в 3-4 рази нижче за кіловат-години від генераторів на дизелі. Використання газу (витрати приблизно 250 куб. м на 1 МВт) дає змогу отримувати «автономну» електроенергію лише трохи дорожче, ніж за комерційним тарифом у мережі.
«Вони економічно доцільні для придбання та використання», — впевнений Андрій Герус.

Що варто зробити ще

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року українські підприємці сформували перелік того, чим може держава допомогти бізнесу на тлі відключень електроенергії:
  • запровадити грошова компенсація втрат бізнесу через відключення електроенергії;
  • спростити регуляцію бізнесу через відключення електроенергії (скасування або пом’якшення обмеження роздрібної націнки на низку товарів і збільшення строків розрахунків ритейлу з постачальниками);
  • зняти обмеження щодо продажу алкоголю на рівні ОВА (високомаржинальний товар, допоможе компенсувати збитки з інших категорій);
  • збільшити строк надсилання фіскальних звітів в електронному вигляді до 144 годин;
  • збільшити ліміти кредитування за програмою «5-7-9%» на енергоощадне обладнання;
  • запровадити механізм узгодження з постачальниками електроенергії та оптимізація графіків відключень;
  • віднести до об’єктів критичної інфраструктури деяких супермаркетів, критичних об’єктів мереж мобільного зв’язку та окремі підприємства переробки зерна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
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