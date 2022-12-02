Німецька Siemens також пропонує Україні плавучі електростанції — Finance.ua

Німецька Siemens також пропонує Україні плавучі електростанції Сьогодні 17:39 — Енергетика

Німецька Siemens також пропонує Україні плавучі електростанції

Німецька Siemens Energy у листопаді запропонувала Україні розмістити свої плавучі електростанції в акваторії біля Одеси, Миколаєва й Ізмаїла.

Про це пише Forbes з посиланням на презентацію компанії.

«Siemens пропонує Україні електростанції потужністю 150-300 MВт. Осадка барж від 5 м», — йдеться у повідомленні.

Проте у пресслужбі «Укренерго» повідомили, що держкомпанія не веде жодних перемовин щодо плавучих електростанцій.

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Чиновник з уряду на умовах анонімності заявив, що «перемовини дійсно були, але поки це вилами по воді писано».

«Більш схоже на просування комерційних інтересів, тому ми обережні», — цитує співрозмовника видання.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що суттєво ускладнює реалізацію цієї ідеї те, що українське узбережжя заміноване, а в морі — Чорноморський флот рф. Також Україна не має необхідної інфраструктури, щоб швидко підключити до мережі плавучі електростанції.

Крім того, за його словами,це навряд вирішить проблему з дефіцитом електроенергії в країні.

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