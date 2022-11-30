Турецька компанія веде переговори про постачання в Україну плавучих електростанцій — Finance.ua

Турецька компанія веде переговори про постачання в Україну плавучих електростанцій Сьогодні 17:11 — Енергетика

Турецька компанія веде переговори про постачання в Україну плавучих електростанцій

Турецька компанія Karpowership веде переговори про відправку суден-електростанцій в Україну для постачання електроенергії

Про це повідомляють на сайті Nikkei Asia з посиланням на слова високопоставленого керівника компанії.

«Ми обговорюємо з Одеською адміністрацією та компанією „Укренерго“ розміщення трьох електростанцій поблизу Одеси загальною потужністю 300 мегават», — сказав Зейнеп Гарезі, представник Karpowership.

Потужностей може вистачити для одного мільйона абонентів. Коли саме планується відправити ці плавучі електростанції, видання не повідомляє.

Компанія зазначає, що судна можуть постачати електроенергію за ціною 20-25 євроцентів за кіловат-годину.

Нагадаємо, турецька компанія Karpowership є найбільшим орендодавцем плавучих електростанцій.

Плавучі електростанції дешевші, швидші та гнучкіші в порівнянні з наземними установками й можуть бути підключені до національної електромережі всього за 30 днів. Силові судна спалюють скраплений природний газ (СПГ), мазут із низьким вмістом сірки або біодизель. Судна під’єднують бортову електростанцію до берегової мережі, використовуючи близько кілометра кабелів.

У жовтні стало відомо, що уряди деяких країн Євросоюзу ведуть переговори про оренду гігантських плавучих електростанцій, щоб забезпечити більше джерел енергії та задовольнити попит взимку.

Силові судна використовувалися як джерело виробництва електроенергії в Африці та низці інших економік, що розвиваються.

При цьому розгортання таких суден спричинило критику екологів. У Німеччині, наприклад, екологічна група Bund розкритикувала наміри уряду використовувати судна, які спалюють викопне паливо.

У жовтні Karpowership мала вісім доступних суден, які можуть генерувати до 2 гігават електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити живленням приблизно 5 млн будинків. Найбільше судно компанії має потужність 500 мегаватів.

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