В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна - Шмигаль — Finance.ua

В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна - Шмигаль Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна - Шмигаль, Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом, а найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька, — залишається окупованою.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Попри це, на сьогодні наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти», — заявив прем’єр.

За його словами, вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години.

Більш важка ситуація через погодні умови в Хмельницький, Одеській, Тернопільській областях. В Харківській та Херсонській областях — пошкодження інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні 2 дні.

Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів.

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