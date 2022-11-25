Запасів пального в Києві вистачить, щоб усі соцоб’єкти працювали місяць - Кличко — Finance.ua

Запасів пального в Києві вистачить, щоб усі соцоб’єкти працювали місяць - Кличко Сьогодні 17:10 — Енергетика

В столиці до електропостачання в першу чергу підключають об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста. В житлових будинках світло буде поки з’являтися на 3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко.

«Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово — на 3 години», — повідомив Кличко.

За його словами, в першу чергу до електропостачання підключали інфраструктурні об’єкти, від яких залежить життєзабезпечення міста.

«Це стосується „Водоканалу“, громадського транспорту. Ми запустили вже наземний електротранспорт, зараз зменшуємо проміжки між поїздами метрополітену, тому що це ключова транспортна артерія міста. Тобто в першу чергу ми запускаємо системи життєзабезпечення нашого міста, і потім вже зможемо дійти до кожної квартири», — пояснив мер Києва.

В разі наступних ударів росії по об’єктах критичної інфраструктури та блекауту про найближчі адреси пунктів обігріву мешканців повідомлятимуть об’яви на будинках.

«Зараз в Києві відкриваються близько 500 пунктів обігріву. З адресами цих пунктів можна ознайомитися на сайті КМДА. Якщо більш ніж 24 години буде відсутнє електропостачання, ми будемо розклеювати об’яви на під’їздах, де знаходиться найближчий пункт обігріву. Робимо все, щоб мінімальні послуги міг отримати кожен з киян», — запевнив Кличко.

За словами очільника міста, усі соціальні об’єкти забезпечені генераторами, і запасу палива вистачить щонайменше на місяць.

«Всі наші дитячі садки, школи, лікарні забезпечені електрогенераторами. І у нас є достатньо великі запаси пального. Тож можна наступний місяць не хвилюватися. А якщо буде потрібно — ми зможемо додатково його отримати», — заявив Кличко.

Також він звернувся до мешканців міста з проханням подбати про запаси технічної та питної води, їжі та теплого одягу. Якщо є можливість тимчасово переїхати у передмістя або в інше місце, де є пічне опалення та автономне водопостачання — такий варіант Кличко теж рекомендує розглянути. Проте про евакуацію всього міста, за його словами, не йдеться.

«Ключова мета російських терористів — щоб ми взяли свої валізи і поїхали кудись на захід, залишивши їм країну. Ми їм не потрібні, їм потрібна територія. Але такого вони не дочекаються. Про евакуацію мови зараз не йде. Але ми розглядаємо можливості, коли дитячі будинки, будинки для людей похилого віку можуть тимчасово переїхати у передмістя Києва. Словом „евакуація“ це назвати неможливо. Це тимчасове переміщення деяких груп населення. Сьогодні мова про це не йде, але ми розглядаємо різні можливі сценарії і маємо бути готовими до кожного з варіантів», — пояснив Кличко.

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