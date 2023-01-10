Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський — Finance.ua

Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський Сьогодні 11:46 — Енергетика

Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський, Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в межах відновлення своєї енергетичної системи після війни буде прагнути стати хабом «зеленої» енергетики для Європейського союзу.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом, який приїхав до Києва 9 січня.

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«Ми вже маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з росією залишиться. І тому Європейський союз має бути незалежним від будь-яких рішень рф. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у „зеленій“ енергетиці», — зазначив глава держави.

Під час зустрічі Зеленський також розповів Тіммермансу, якої допомоги потребує Україна для проходження опалювального сезону.

При цьому було наголошено на важливості подальшого посилення санкційного тиску на росію, зокрема в енергетичній сфері.

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