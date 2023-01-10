Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський — Finance.ua
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Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський

Енергетика
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Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський
Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський, Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в межах відновлення своєї енергетичної системи після війни буде прагнути стати хабом «зеленої» енергетики для Європейського союзу.
Про це Зеленський сказав на зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом, який приїхав до Києва 9 січня.
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«Ми вже маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з росією залишиться. І тому Європейський союз має бути незалежним від будь-яких рішень рф. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у „зеленій“ енергетиці», — зазначив глава держави.
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Під час зустрічі Зеленський також розповів Тіммермансу, якої допомоги потребує Україна для проходження опалювального сезону.
При цьому було наголошено на важливості подальшого посилення санкційного тиску на росію, зокрема в енергетичній сфері.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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