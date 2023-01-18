Голова Мінцифри хоче отримувати зарплату криптовалютою — Finance.ua

Голова Мінцифри хоче отримувати зарплату криптовалютою Сьогодні 15:29 — Криптовалюта

Голова Мінцифри хоче отримувати зарплату криптовалютою

Віцепрем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації за сумісництвом Михайло Федоров розповів про власну готовність отримувати заробітну плату у криптовалютах. Федоров хоче стати першим користувачем української CBDC і отримувати свою зарплату в цифрових гривнях.

Про це міністр розповів журналістам на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Згідно із планами Мінцифри, у 2030 році Україна запустить власну державну криптовалюту (CBDC). Федоров планує до того часу суттєво зменшити обіг звичайних паперових грошей.

Нововведення зроблять Україну одним із лідерів у сфері криптовалют, привертаючи увагу потенційних інвесторів, поділився власною точкою зору Михайло Федоров.

«Два тижні тому я бачив пілотний проект української е-гривні. Я планую стати першим користувачем електронної гривні та отримувати зарплату в CBDC», — розповів Федоров.

Віцепрем’єр-міністр також наголосив на успішному використанні Україною криптовалют під час зборів коштів для ЗСУ.

«З підтримкою світової криптоспільноти нам вдалося полегшити та пришвидшити закупівлі всього необхідного для наших Збройних Сил», — наголосив Михайло Федоров.

Завдяки зусиллям Федорова, представників криптофондів та небайдужих інвесторів Україна отримала понад $ 178 мільйонів у криптовалютах, станом на 30 вересня.

«Кожна каска, бронежилет, прилад нічного бачення рятують життя українських воїнів. Тому ми маємо й надалі підтримувати наших захисників. Спасибі всім учасникам криптоспільноти за підтримку України!» — сказав міністр цифрової трансформації ще влітку.

Зауважимо, що Михайло Федоров увійшов у топ-50 найвпливовіших людей криптовалютної індустрії 2022 року за версією видання CoinDesk. Українець зайняв 35 місце завдяки активній діяльності на користь крипто- і техносфер нашої держави, навіть в умовах війни. «За те, що зібрав багато мільйонів у цифрових активах для захисту України», — пояснили обрання Федорова у CoinDesk.

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