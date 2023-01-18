Глобальне зростання досягне найнижчого рівня цього року - МВФ — Finance.ua
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Глобальне зростання досягне найнижчого рівня цього року - МВФ

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Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що глобальне економічне зростання, як очікується, досягне найнижчого рівня у 2023 році, незважаючи на війну в Україні та зростання процентних ставок.
Виступаючи на панелі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Георгієва підтвердила прогноз МВФ щодо сповільнення глобального зростання до 2,7% цього року з приблизно 3,2% у 2022.
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«З початку року ми бачимо хороші новини. Ми також очікуємо, що у 2023 році зростання досягне найнижчого рівня, щоб розпочати процес, у якому ми будемо рухатися вгору, а не вниз», — сказала вона.
Георгієва сказала, що трьома найбільшими викликами є такі:
  • російсько-українська війна,
  • криза вартості життя,
  • процентні ставки на рівні, якого не бачили десятиліттями.
«Контекст такий: це не добре», — додала вона.
Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

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За матеріалами:
reuters.com
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