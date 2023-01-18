Глобальне зростання досягне найнижчого рівня цього року - МВФ — Finance.ua

Глобальне зростання досягне найнижчого рівня цього року - МВФ Сьогодні 17:10

Фото: REUTERS

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що глобальне економічне зростання, як очікується, досягне найнижчого рівня у 2023 році, незважаючи на війну в Україні та зростання процентних ставок.

Виступаючи на панелі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Георгієва підтвердила прогноз МВФ щодо сповільнення глобального зростання до 2,7% цього року з приблизно 3,2% у 2022.

Читайте також Міністерка економіки на форумі в Давосі розповіла про основні виклики, від яких залежить майбутнє України

«З початку року ми бачимо хороші новини. Ми також очікуємо, що у 2023 році зростання досягне найнижчого рівня, щоб розпочати процес, у якому ми будемо рухатися вгору, а не вниз», — сказала вона.

Георгієва сказала, що трьома найбільшими викликами є такі:

російсько-українська війна,

криза вартості життя,

процентні ставки на рівні, якого не бачили десятиліттями.

«Контекст такий: це не добре», — додала вона.

Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.