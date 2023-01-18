Мінцифри запустило бізнес-акселератор для українських підприємців — Finance.ua

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Мінцифри запустило бізнес-акселератор для українських підприємців

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Мінцифри запустило бізнес-акселератор для українських підприємців
Мінцифри запустило бізнес-акселератор для українських підприємців, Фото: freepik.com
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Мінцифри разом з партнерами презентували поглиблену акселераційну програму Impact Business.
Як повідомляє пресслужба міністерства, пілотна програма підтримає 25 українських підприємств, що працюють у сферах сільського господарства, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, кібербезпеки та інших галузях, які прагнуть зробити позитивні соціальні зміни частиною своєї стратегії.

Хто може взяти участь

Взяти участь зможуть активні компанії, зареєстровані в Україні, які сприятимуть післявоєнному відновленню України та створенню позитивного та довготривалого впливу з оціночним збільшенням ВВП України на суму понад $250 млн протягом п’яти років.
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«Ми прагнемо виховувати лідерів змін та будувати екосистему, яка прагне кращого майбутнього для України. Запускаючи Impact Business, ми хочемо підтримати нову генерацію підприємців в Україні, сприяти розвитку соціального підприємництва та допомогти соціальним інноваторам зорієнтуватися у викликах і зробити свій вплив гучнішим та помітнішим», — сказала Ніна Левчук, співзасновниця ГО Impact Force.

Що включає програма

Кандидати, які пройдуть відбір, отримають доступ до лекцій, воркшопів та досліджень, орієнтованих на теми зростання бізнесу і включення фактору соціального впливу до бізнес-стратегії.
Також програма включатиме консультації від всесвітньо відомих експертів, коучів та менторів, доступ до інвесторів та глобальних технологічних ресурсів.
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За результатами проходження програми два підприємства з найкращими результатами матимуть можливість залучити фінансову підтримку в розмірі до 20 000 євро на команду.
Фінансова підтримка буде надана у вигляді смартгрантів від Українського соціального венчурного фонду та в межах проєкту «Collaborate for Impact», який реалізується завдяки фінансовому сприянню Європейського Союзу та співпраці з EVPA.
Дедлайн подачі заявки: 17 лютого 2023 року. Дізнатися умови і подати заявку можна за посиланням.
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«Повномасштабна російська агресія змінила наше бачення щодо ролі бізнесу у суспільстві. Вже є зрозумілим той факт, що бізнес не може працювати за старими правилами: продаю товар — отримаю прибуток. Україна потребує відновлення, а отже бізнес має стати відповідальним і не лише генерувати прибуток, але й привносити якісні зміни. Соціальний вплив має бути одним з ключових показників розвитку кожного бізнесу. Відновлення України у різних галузях потребуватиме швидких інноваційних рішень з великим соціальним впливом. Саме тому важливою складовою акселераційної програми буде фокус на соціальний вплив, технології його формування та вимірювання», — Альона Калібаба, співзасновниця SILab Ukraine та СЕО Українського соціального венчурного фонду / Ukrainian Social Venture Fund.
Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

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За матеріалами:
Finance.ua
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