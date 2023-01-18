Німецький уряд виділяє гранти для українського малого бізнесу: деталі — Finance.ua

Німецький уряд виділяє гранти для українського малого бізнесу: деталі Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Німецький уряд виділяє гранти для українського малого бізнесу: деталі

Понад 300 представників малого бізнесу, які постраждали від війни, зможуть отримати гранти на відновлення від Німецького уряду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Проєкт реалізується для ефективної підтримки підприємств, які постраждали від війни, зміцнення їхньої спроможності працювати та постачати критично необхідні товари і послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і приймаючих громад, а також для постраждалого від військових дій населення.

Що зможуть отримати учасники проєкту:

одноразові гранти (мікропідприємствам — до 4500 євро, малим підприємствам — до 20000 євро, підприємствам-стартапам — до 7500 євро);

підтримку у формі консультаційних послуг;

підтримку у формі тренінгів;

залучення української діаспори до підтримки відновлення країни та цільових підприємств, у тому числі через розвиток професійних навичок, доступ до фінансів, співпраці та ринків;

підготовку аналітичних продуктів, доступних для Уряду України.

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Грант може бути використаний на такі заходи:

придбання спеціалізованого обладнання, інструментів, потрібних для виробництва/переробки та інших заходів мікропідприємства;

орендування приміщень (на термін до 4-х місяців);

ремонт чи облаштування приміщень (включно з придбанням меблів, стелажів тощо);

створення додаткових робочих місць;

придбання сировини для виробничого процесу;

перевезення обладнання/персоналу;

розвиток експорту (ліцензування, дозволи, пошук нових зовнішніх ринків тощо)

інші необхідні для адаптації у військовий час заходи.

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Гранти не будуть надані мікропідприємствам із таких галузей:

виробництво або торгівля зброєю та військовим спорядженням;

виробництво або торгівля алкогольними напоями;

виробництво або торгівля тютюновими виробами;

виробництво або торгівля радіоактивними матеріалами;

виробництво, торгівля або використання необроблених азбестових волокон;

виробництво або торгівля фармацевтичними препаратами;

виробництво або торгівля пестицидами/гербіцидами, які зняті з міжнародного виробництва або заборонені.

З попередніми умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланнями для:

В рамках першого конкурсу на отримання грантів, який відбувся у травні 2022 року, проєкт підтримав 62 мікро- та 39 малих підприємств у Закарпатській, Львівській, Київській, Чернігівській та Сумській областях грантами, спрямованими на відновлення та підтримання ділової активності, пом’якшення економічних наслідків війни, збереження наявних і створення нових робочих місць.

В рамках другого конкурсу на отримання грантів, який відбувся у жовтні 2022 року, відібрано 188 мікропідприємств та 36 малих підприємств із зазначених вище областей, а також із Івано-Франківської, Тернопільської та Полтавської областей.

Також проєктом заплановано оголосити конкурс на постійній основі цієї весни.

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