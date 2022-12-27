Німеччина виділила 35 млн євро на освіту та соцзахист дітей в Україні — Finance.ua

Німеччина виділила 35 млн євро на освіту та соцзахист дітей в Україні Сьогодні 09:15

Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини направило 35 млн євро в UNICEF Україна для освітніх та санітарних потреб дітей у західних та центральних регіонах України.

Про це повідомляє Twitter посольства Німеччини в Україні.

«При співпраці з державним банком розвитку федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку виділило 35 млн євро на партнерство з UNICEF Україна, що передбачає захист дітей, відновлення освітнього процесу, а також безперервну роботу системи соціального захисту у західній та центральній Україні», — заявили у диппредставництві .

Крім того, у Німеччині обіцяють вивчити питання подальших постачань зброї Україні після того, як США передали Києву систему ППО Patriot.

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