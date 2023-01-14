Які професії у Німеччині зараз мають найбільший попит: перелік — Finance.ua

Які професії у Німеччині зараз мають найбільший попит: перелік Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Які професії у Німеччині зараз мають найбільший попит: перелік

Німеччина — в трійці європейських країн, які прийняли найбільше біженців на тлі російсько-української війни. В країні відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Втім, є й ті професії, які мають найбільший попит.

Працевлаштування у Німеччині

У Німеччині, як і в інших країнах, певні професії затребуваніші, водночас інші фахівці не можуть знайти роботу. Портал SchengenVisaInfo.com оприлюднив дані, згідно з якими найбільша потреба у галузях науки, техніки та охорони здоров’я.

Фахівців поділяють на 3 категорії залежно від рівня кваліфікації:

Експерти з вищою освітою (щонайменше 4 роки навчання);

Висококваліфіковані спеціалісти, які навчалися не менше 2 років;

Спеціалісти, які мають технічну освіту.

Експертів з вищою освітою найчастіше потребують у таких професіях:

лікарі, які спеціалізуються на внутрішніх захворюваннях;

лікарі, що спеціалізуються в галузі анестезіології;

лікарі невідкладної медичної допомоги;

фармацевти;

фахівці з розробки програмного забезпечення;

юристи.

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Серед висококваліфікованих спеціалістів Німеччина запрошує фахівців з:

підземних робіт і будівництва свердловин;

обслуговування та монтажу електричних ланцюгів;

сантехніки, опалення та кондиціонування повітря;

догляду за літніми людьми.

Серед спеціалістів із технічною освітою легко знайдуть роботу:

спеціалісти з податкового консультування;

фізіотерапевти;

ерготерапевти;

логопеди;

спеціалісти, які контролюють виконання підземних і сантехнічних робіт, кондиціонування повітря.

Як знайти роботу у Німеччині

Насамперед можете звернутися до Агентства з працевлаштування в вашому регіоні. Там вас проконсультують й розкажуть, яку роботу можете отримати. На сайті ви знайдете біржу праці (Jobbörse), де можна шукати вакансії.

stepstone.de, jobbörse.de, Також для українців створенні спеціальні ресурси, наприклад, monster.de adzuna.de та Make-it-in-Germany.de . Тож можете зазирнути на них, й пошукати потрібні вакансії. Крім того, шукати роботу можна і в Linkedin та Xing

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Телеканал 24 За матеріалами:

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