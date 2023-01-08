Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує — Finance.ua

Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує

Кількість дефіцитних професій у Польщі скоротилася до 27 з 30 минулого року, проте сильний брак деяких спеціальностей перешкоджатиме роботі компаній, повідомила Rzeczpospolita.

Список дефіцитних професій

Водії вантажівок та далекобійники, медсестри та акушерки, а також психологи та психотерапевти — це найдефіцитніші професійні групи в Польщі — при цьому брак кандидатів зафіксований у найбільшій кількості регіонів країни. Таким є результат звіту «Барометр зайнятості 2023».

З іншого боку, економічний спад, який також пов’язаний із високою інфляцією, скоротив національний список дефіцитних професій. Однак у списку, як і раніше, багато спеціальностей, брак яких ускладнить ведення бізнесу компаніями, а також погіршить якість освіти та охорони здоров’я.

Нестача далекобійників та водіїв вантажівок, яка зачіпає не лише логістику та кур’єрську галузь, а й туристичний сектор, торкнеться цього року майже 96 повітів.

Практично у всій Польщі (майже у дев’яти з десяти повітів) також відчувається нестача медичних сестер та акушерок, а у 84 повітах дефіцит жінок-кандидаток на цю тяжку і не надто високооплачувану роботу оцінюється як дуже високий.

Пандемія також загострила нестачу лікарів, яких бракує у 321 районі, і змусила психологів та психотерапевтів приєднатися до групи професій, які постраждали від гострого дефіциту кадрів минулого року.

«Погіршення психічного стану поляків, посилене торік війною в Україні та інфляційною кризою, рік у рік збільшує попит на цих фахівців, брак яких відчувається у 329 повітах», — наголошує газета.

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У національному списку 27 дефіцитних професій цього року аж три групи вчителів. Крім уже давно відсутніх вчителів професійних предметів, до Барометра зайнятості цього року увійшли також вчителі загальноосвітніх предметів (дефіцит у 215 районах), а також вчителі спеціальних шкіл та інтеграційних класів.

Привертає увагу відсутність у національному списку дефіцитних професій ІТ-фахівців, які, згідно з дослідженням рекрутингової компанії, залишаться одними з найбільш затребуваних фахівців, незважаючи на вже видимі ознаки сповільнення затребуваності ІТ-професій. Цього року майже чотири з десяти компаній мають намір їх найняти, а в опублікованому восени звіті Польського економічного інституту та Організації роботодавців ІТ-послуг йдеться про реальну нестачу не менше 25 000 ІТ-фахівців.

Ця нестача відчувається насамперед у великих містах, особливо у Варшаві, Кракові, Познані, Вроцлаві та Гданську. Там серед дефіцитних кандидатів будуть ІТ-фахівці. У масштабах країни дефіцит ІТ-фахівців спостерігається у кожному четвертому районі (це вдвічі менше, ніж вчителів загальноосвітніх шкіл). При цьому ІТ-компанії незмінно наголошують на потребі в досвідчених фахівцях.

Пекарі, у свою чергу, зникли зі списку професій, що входять до списку дефіцитних, оскільки зростання цін на електроенергію та газ спричинило кризу в хлібопекарській галузі, яка загрожує банкрутством багатьох підприємств.

Список дефіцитних професій 2023

Теслярі та будівельники

Покрівельники



Електрики, електромеханіки та електрики



Фізіотерапевти та масажисти



Водії автобусів



Водії вантажних автомобілів та тягачів



Кухарі



Лікарі



Працівники складу



Автомеханіки



Монтажники будівельно-монтажних робіт



Каменярі та штукатури



Педагоги практичного професійного навчання



Вчителі загальноосвітніх предметів



Вчителі професійних предметів



Вчителі спеціальних шкіл та інтеграційних класів



Оператори та механіки землерийної техніки



Оператори верстата для різання



Догляд за людиною похилого віку або інвалідом



Медсестри та акушерки



Бухгалтерський та бухгалтерський персонал



Працівники оздоблювальних робіт у будівництві



Психологи та психотерапевти



Будівельники



Незалежні бухгалтери



Зварювальники



Слюсарі



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