Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує — Finance.ua

Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує
Кількість дефіцитних професій у Польщі скоротилася до 27 з 30 минулого року, проте сильний брак деяких спеціальностей перешкоджатиме роботі компаній, повідомила Rzeczpospolita.
Список дефіцитних професій
Водії вантажівок та далекобійники, медсестри та акушерки, а також психологи та психотерапевти — це найдефіцитніші професійні групи в Польщі — при цьому брак кандидатів зафіксований у найбільшій кількості регіонів країни. Таким є результат звіту «Барометр зайнятості 2023».
З іншого боку, економічний спад, який також пов’язаний із високою інфляцією, скоротив національний список дефіцитних професій. Однак у списку, як і раніше, багато спеціальностей, брак яких ускладнить ведення бізнесу компаніями, а також погіршить якість освіти та охорони здоров’я.
Нестача далекобійників та водіїв вантажівок, яка зачіпає не лише логістику та кур’єрську галузь, а й туристичний сектор, торкнеться цього року майже 96 повітів.
Практично у всій Польщі (майже у дев’яти з десяти повітів) також відчувається нестача медичних сестер та акушерок, а у 84 повітах дефіцит жінок-кандидаток на цю тяжку і не надто високооплачувану роботу оцінюється як дуже високий.
Пандемія також загострила нестачу лікарів, яких бракує у 321 районі, і змусила психологів та психотерапевтів приєднатися до групи професій, які постраждали від гострого дефіциту кадрів минулого року.
«Погіршення психічного стану поляків, посилене торік війною в Україні та інфляційною кризою, рік у рік збільшує попит на цих фахівців, брак яких відчувається у 329 повітах», — наголошує газета.
У національному списку 27 дефіцитних професій цього року аж три групи вчителів. Крім уже давно відсутніх вчителів професійних предметів, до Барометра зайнятості цього року увійшли також вчителі загальноосвітніх предметів (дефіцит у 215 районах), а також вчителі спеціальних шкіл та інтеграційних класів.
Привертає увагу відсутність у національному списку дефіцитних професій ІТ-фахівців, які, згідно з дослідженням рекрутингової компанії, залишаться одними з найбільш затребуваних фахівців, незважаючи на вже видимі ознаки сповільнення затребуваності ІТ-професій. Цього року майже чотири з десяти компаній мають намір їх найняти, а в опублікованому восени звіті Польського економічного інституту та Організації роботодавців ІТ-послуг йдеться про реальну нестачу не менше 25 000 ІТ-фахівців.
Ця нестача відчувається насамперед у великих містах, особливо у Варшаві, Кракові, Познані, Вроцлаві та Гданську. Там серед дефіцитних кандидатів будуть ІТ-фахівці. У масштабах країни дефіцит ІТ-фахівців спостерігається у кожному четвертому районі (це вдвічі менше, ніж вчителів загальноосвітніх шкіл). При цьому ІТ-компанії незмінно наголошують на потребі в досвідчених фахівцях.
Пекарі, у свою чергу, зникли зі списку професій, що входять до списку дефіцитних, оскільки зростання цін на електроенергію та газ спричинило кризу в хлібопекарській галузі, яка загрожує банкрутством багатьох підприємств.
Список дефіцитних професій 2023
- Теслярі та будівельники
- Покрівельники
- Електрики, електромеханіки та електрики
- Фізіотерапевти та масажисти
- Водії автобусів
- Водії вантажних автомобілів та тягачів
- Кухарі
- Лікарі
- Працівники складу
- Автомеханіки
- Монтажники будівельно-монтажних робіт
- Каменярі та штукатури
- Педагоги практичного професійного навчання
- Вчителі загальноосвітніх предметів
- Вчителі професійних предметів
- Вчителі спеціальних шкіл та інтеграційних класів
- Оператори та механіки землерийної техніки
- Оператори верстата для різання
- Догляд за людиною похилого віку або інвалідом
- Медсестри та акушерки
- Бухгалтерський та бухгалтерський персонал
- Працівники оздоблювальних робіт у будівництві
- Психологи та психотерапевти
- Будівельники
- Незалежні бухгалтери
- Зварювальники
- Слюсарі
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