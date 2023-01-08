Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує — Finance.ua
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Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує

Особисті фінанси
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Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує
Список дефіцитних професій у Польщі: яких працівників бракує
Кількість дефіцитних професій у Польщі скоротилася до 27 з 30 минулого року, проте сильний брак деяких спеціальностей перешкоджатиме роботі компаній, повідомила Rzeczpospolita.

Список дефіцитних професій

Водії вантажівок та далекобійники, медсестри та акушерки, а також психологи та психотерапевти — це найдефіцитніші професійні групи в Польщі — при цьому брак кандидатів зафіксований у найбільшій кількості регіонів країни. Таким є результат звіту «Барометр зайнятості 2023».
З іншого боку, економічний спад, який також пов’язаний із високою інфляцією, скоротив національний список дефіцитних професій. Однак у списку, як і раніше, багато спеціальностей, брак яких ускладнить ведення бізнесу компаніями, а також погіршить якість освіти та охорони здоров’я.
Нестача далекобійників та водіїв вантажівок, яка зачіпає не лише логістику та кур’єрську галузь, а й туристичний сектор, торкнеться цього року майже 96 повітів.
Практично у всій Польщі (майже у дев’яти з десяти повітів) також відчувається нестача медичних сестер та акушерок, а у 84 повітах дефіцит жінок-кандидаток на цю тяжку і не надто високооплачувану роботу оцінюється як дуже високий.
Пандемія також загострила нестачу лікарів, яких бракує у 321 районі, і змусила психологів та психотерапевтів приєднатися до групи професій, які постраждали від гострого дефіциту кадрів минулого року.
«Погіршення психічного стану поляків, посилене торік війною в Україні та інфляційною кризою, рік у рік збільшує попит на цих фахівців, брак яких відчувається у 329 повітах», — наголошує газета.
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У національному списку 27 дефіцитних професій цього року аж три групи вчителів. Крім уже давно відсутніх вчителів професійних предметів, до Барометра зайнятості цього року увійшли також вчителі загальноосвітніх предметів (дефіцит у 215 районах), а також вчителі спеціальних шкіл та інтеграційних класів.
Привертає увагу відсутність у національному списку дефіцитних професій ІТ-фахівців, які, згідно з дослідженням рекрутингової компанії, залишаться одними з найбільш затребуваних фахівців, незважаючи на вже видимі ознаки сповільнення затребуваності ІТ-професій. Цього року майже чотири з десяти компаній мають намір їх найняти, а в опублікованому восени звіті Польського економічного інституту та Організації роботодавців ІТ-послуг йдеться про реальну нестачу не менше 25 000 ІТ-фахівців.
Ця нестача відчувається насамперед у великих містах, особливо у Варшаві, Кракові, Познані, Вроцлаві та Гданську. Там серед дефіцитних кандидатів будуть ІТ-фахівці. У масштабах країни дефіцит ІТ-фахівців спостерігається у кожному четвертому районі (це вдвічі менше, ніж вчителів загальноосвітніх шкіл). При цьому ІТ-компанії незмінно наголошують на потребі в досвідчених фахівцях.
Пекарі, у свою чергу, зникли зі списку професій, що входять до списку дефіцитних, оскільки зростання цін на електроенергію та газ спричинило кризу в хлібопекарській галузі, яка загрожує банкрутством багатьох підприємств.

Список дефіцитних професій 2023

  • Теслярі та будівельники
  • Покрівельники
  • Електрики, електромеханіки та електрики
  • Фізіотерапевти та масажисти
  • Водії автобусів
  • Водії вантажних автомобілів та тягачів
  • Кухарі
  • Лікарі
  • Працівники складу
  • Автомеханіки
  • Монтажники будівельно-монтажних робіт
  • Каменярі та штукатури
  • Педагоги практичного професійного навчання
  • Вчителі загальноосвітніх предметів
  • Вчителі професійних предметів
  • Вчителі спеціальних шкіл та інтеграційних класів
  • Оператори та механіки землерийної техніки
  • Оператори верстата для різання
  • Догляд за людиною похилого віку або інвалідом
  • Медсестри та акушерки
  • Бухгалтерський та бухгалтерський персонал
  • Працівники оздоблювальних робіт у будівництві
  • Психологи та психотерапевти
  • Будівельники
  • Незалежні бухгалтери
  • Зварювальники
  • Слюсарі
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За матеріалами:
inpoland
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