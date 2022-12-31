Яка робота для громадян України буде з нового року в Польщі — Finance.ua

Яка робота для громадян України буде з нового року в Польщі Сьогодні 18:38 — Особисті фінанси

Яка робота для громадян України буде з нового року в Польщі

Попри прогнозоване певне уповільнення польської економіки, працівники з України будуть потрібні в Польщі і у наступному році. Тому попит на іноземних працівників збережеться, а громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців.

Про це кажуть експерти Міграційної платформи EWL

За даними ZUS Польщі (Управління соціального страхування), у жовтні кількість іноземних працівників, які сплачують страхові внески, сягнула рекордних 1,1 млн осіб, що на 21% більше, ніж у січні. Більшість з них — громадяни України. Водночас сповільнення ринку праці суттєво не впливає на безробіття в Польщі, який залишається у 2022 році найнижчим за останні роки і з вересня тримається на рівні 5,1%.

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Кількість вакансій для працівників з-за кордону у першому кварталі нового року буде відрізнятися в залежності від галузі польської економіки. В цілому у січні через низький сезон виробництва і свята на польських підприємствах менше простої фізичної роботи. Крім того, цього року підприємці стикаються із постійним зростанням операційних витрат, спричинених інфляцією, підвищенням цін і здорожчанням енергоносіїв, а також ростом мінімальної заробітної плати в Польщі, які мають великий вплив на можливості працевлаштування нових працівників.

Натомість попри це очікується збільшення кількості вакансій у провідних галузях, де працевлаштовуються громадяни України, у тому числі біженці — галузі товарів масового споживання (продуктів харчування, засобів гігієни тощо) та сфері логістики.

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«Для громадян України — тих, хто зараз у Польщі шукає роботу чи планує приїхати у січні — є вакансії на складах, у логістиці і в електронній комерції. В основному це робота, пов’язана із комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій з нового року, оскільки все ще бракує працівників на місцевому ринку. Крім того, ми отримуємо нові масові замовлення на кадри від клієнтів в цих галузях на другу половину першого кварталу, завдяки чому з оптимізмом дивимося у 2023 рік», — розповідає Міхал Вежховський, директор з продажів Міграційної платформи EWL.

За даними GUS (Головного статистичного управління Польщі), нестача працівників, особливо кваліфікованих, все ще є перешкодою для роботи багатьох компаній. У листопаді на це вказали майже чотири з десяти роботодавців будівельної галузі, а серед великих компаній — майже половина (48,3%).

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38% транспортних та логістичних компаній скаржаться на дефіцит кваліфікованих працівників, який посилився з від’їздом українських чоловіків. Щоправда, частину з них замінили біженці з України, але це не вирішило всіх проблем таких підприємств. Дефіцит працівників через відтік українських чоловіків також стримує діяльність кожного третього підприємства переробної галузі. У деревообробній та металургійній промисловості більше половини роботодавців скаржаться на цю перешкоду.

Тому наступного року у Польщі знову відчуватимуть дефіцит працівників на суто «чоловічих вакансіях», — переконують експерти EWL.

З початку війни в Україні статус тимчасового захисту у Польщі отримали понад 1,5 млн українських біженців. Згідно з даними Міністерства у справах сім’ї та соціальної політики Польщі, у грудні легально працевлаштовано понад 766 тис. осіб. Це майже в 10 разів більше, ніж у квітні цього року.

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