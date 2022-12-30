Розірвання трудового договору: як звільнитися з роботи у Польщі — Finance.ua

Розірвання трудового договору: як звільнитися з роботи у Польщі Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Розірвання трудового договору: як звільнитися з роботи у Польщі

Багато українців у Польщі знайшли роботу, але не всі знають як правильно розривати трудові відносини на території іншої держави.

Про це пише VisitUkraine.Today.

Цивільно-правові договори регулює Цивільний кодекс Польщі. Відповідно при розірванні договору застосовують закон. Якщо роботодавець вказав умови припинення, ви будете дотримуватися них.

Звільнення за згодою сторін

«Umowa o dzieło» та «Umowa zlecenia» можуть бути розірвані за згодою сторін. Для цього в документі про розірвання відносин треба вказати розмір компенсацій та інші деталі, а взаємні претензії сторін не будуть розглядати.

Звільнення за ініціативою роботодавця чи працівника

Звільнення за власним бажанням чи з ініціативи роботодавця також є у Польщі. Терміну, у який потрібно повідомити про розірвання договору, законодавство не встановлює. Важливо вказати це під час укладання контракту, щоб уникнути неприємної ситуації.

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Під час звільнення за власним бажанням чи за бажанням роботодавця обидві сторони можуть мати претензії. Такі суперечки вирішують у судовому порядку.

Як розірвати трудовий договір (Umowa o pracę)?

Цей договір регулює Трудовий кодекс Польщі, тому працівник отримує максимальний захист. Цей договір можна укласти на певний термін, на невизначений термін і на випробувальний період.

Перший крок до розірвання договору — повідомлення роботодавця або працівника. Період повідомлення залежить від стажу працівника:

до 6 місяців — потрібно повідомити за 2 тижні;

від 6 місяців до 3 років — за 1 місяць;

понад 3 роки — за 3 місяці.

Якщо договір укладено на випробувальний термін, строки повідомлення:

термін роботи працівника до 2 тижнів — вимагають повідомити за 3 дні;

понад 2 тижні — потрібно повідомити за 1 тиждень;

3 місяці — за 2 тижні.

За згодою сторін термін відпрацювання може бути скорочений.

Після розірвання трудового договору працівник додатково отримає виплату за невикористані дні відпустки. У деяких випадках він може отримати вихідну допомогу, якщо його звільнення ініціював роботодавець.

Кого звільняють без повідомлення?

Без завчасного попередження можна звільнити особу, яка не перебувала на роботі протягом тривалого часу без поважної причини, й того, хто скоїв серйозне правопорушення або злочин.

Кого не можна звільнити в Польщі?

Роботодавець не може звільнити такі категорії осіб:

вагітну жінку;

жінку, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною;

особу на лікарняному до закінчення 182-денного терміну.

Чи є трудова книжка в Польщі?

У Польщі існує аналог трудової книжки, який називається «Świadectwo pracy». Після звільнення його віддають працівнику, зазначивши в документі таку інформацію:

посаду й строк роботи в компанії;

ставку;

дні відпустки й лікарняного;

причини звільнення.

У «Świadectwo pracy» вказують тільки фактичну інформацію без характеристик працівника. Якщо працівник помітить некоректні дані, протягом 14 днів з моменту її отримання потрібно написати заяву з проханням виправити дані.

Що робити після звільнення?

Ви можете стати на облік у центр зайнятості, щоб отримувати допомогу з безробіття. Термін, протягом якого виплачуватимуть допомогу, залежить від кількох чинників: ініціатора звільнення, причини звільнення тощо.

Зазвичай найдовше виплачують допомогу звільненим за бажанням роботодавця. Центр зайнятості також допомагає з пошуком нової роботи.

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