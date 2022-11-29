Зареєструватися безробітним у Польщі: розмір виплат, умови та переваги — Finance.ua

Зареєструватися безробітним у Польщі: розмір виплат, умови та переваги Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

Зареєструватися безробітним у Польщі: розмір виплат, умови та переваги

Біженці у Польщі можуть брати участь у програмах з працевлаштування або пошуку грантів під бізнес, навчатися та/або проходити перекваліфікацію. Через певний час за умови відповідності певним параметрам можна буде стати на облік по безробіттю. Розповідаємо, як це зробити.

Зареєструватися у якості безробітного на території Польщі можуть такі категорії:

іноземці, яким дозволено перебувати у державі з гуманітарних міркувань у зв’язку з міжнародними зобов’язаннями чи державними інтересами;

іноземці, які є членами родини громадян Польщі та проживають разом з ними на території країни;

іноземні громадяни, які користуються тимчасовим захистом у республіці;

громадяни країн ЄС;

власники довгострокової ПНП в іншій європейській країні у зв’язку з наміром знайти роботу, відкрити свою справу, розпочати або продовжити навчання в Польщі;

іноземці, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 114 та 127 закону про іноземних громадян за умови роботи у країні перебування протягом 6 місяців перед реєстрацією;

власники постійної посвідки на проживання у Польщі.



Розмір виплат по безробіттю у Польщі та умови отримання

Громадяни України, які оформили PESEL, отримують повний доступ до всіх виплат на тих же правах, що й громадяни Польщі.

Реєстрація та отримання статусу безробітного не дає право отримувати допомогу автоматично. Матеріальна допомога виплачується тим, для кого в центрі зайнятості не знайшлося відповідної вакансії, стажування чи навчальної програми.

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Також необхідно пропрацювати не менше року протягом 18 місяців перед реєстрацією. У цьому враховується не лише розмір зарплати, але і тип контракту чи термін його дії. Заробітна плата у 2022 році не повинна бути нижчою за 3010 злотих чистими.

Зверніть увагу! Допомога виплачується протягом 6-12 місяців. Її розмір визначається трудовим стажем.

Якщо ви відпрацювали від 5 до 20 років, можете розраховувати на стандартну ставку в 1240,80 злотих, що становить 100%. Цю суму ви отримуватимете протягом перших трьох місяців. Ті, хто пропрацював менше ніж п’ять років, отримують 80%. Іноземці з трудовим стажем понад 20 років мають право розраховувати на 120%.

Як зареєструватися

Для того, щоб зареєструватися як безробітний на території Польщі слід звернутись до районного центру зайнятості. Адреси центрів у воєводствах можна знайти тут

Зареєструватись можна повністю або частково онлайн. Якщо ви маєте довірений профіль або електронний підпис, всю процедуру можна пройти на цьому сайті . Якщо ні, тут можна подати заявку на реєстрацію. Але у такому випадку, щоб завершити процедуру, доведеться особисто відвідати центр зайнятості.

Переваги реєстрації у якості безробітного на території Польщі

Іноземці, які зареєструвалися у Польщі в якості безробітного можуть розраховувати на:

безкоштовне медичне страхування із 2023 року;

інтервенційні чи громадські роботи, чи інші можливості компенсувати зайнятість;



професійне навчання чи перекваліфікація;

співфінансування відкриття бізнесу;

матеріальну допомогу на дитину до 7 років або інша особа, яка перебуває на утриманні.

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