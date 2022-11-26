Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому заробляють у Польщі — Finance.ua

Реальні зарплати знижуються: скільки в середньому заробляють у Польщі
У жовтні 2022 року середня заробітна плата у великих та середніх польських компаніях становила близько 6700 злотих брутто. Варто зазначити, що доходи, про які повідомляють офіційні особи ZUS, виражені у валових сумах, а от «на руки» працівники у Польщі одержують значно менше.
Отже, за підсумками жовтня середня зарплата-брутто становила 6700 злотих. Порівняно з відповідним періодом у минулому році показник зріс на 13%, про що свідчать останні дані Головного управління статистики. Так, зарплати поляків зросли, проте це підвищення повністю поглинуло інфляція. У реальному вираженні заробітки поляків знизилися майже на 5%.
Позитивними залишаються лише дані про зайнятість, яка несподівано зросла понад місяць тому.
Середньостатистичний житель Польщі заробив у жовтні 2022 року приблизно на 770 злотих більше, ніж рік тому. Середня зарплата в секторі підприємств (у компаніях, де працює понад 9 осіб), зросла до 6688 злотих брутто.
Отже, за останні 12 місяців можна говорити про підвищення зарплат на рівні 13%. У вересневому звіті Головного статистичного управління Польщі зростання становило 14,5%. Таким чином, експерти можуть говорити про уповільнення динаміки зростання заробітної плати, яке ще з лютого виражається двозначними цифрами.
Останні дані стали неприємною несподіванкою для економічних експертів, котрі прогнозували середній рівень зарплати за жовтень на рівні 14%.
Підвищення оплати праці більш ніж на десяток відсотків може звучати як хороша новина для працівників, які фактично його відчувають. Проте слід знати, що зарплати у реальному вираженні у Польщі зменшуються. Вони ростуть лише номінально, але повільніше, ніж зростають ціни. Так, у жовтні інфляція становила 17,9%.
Польські експерти стурбовані поширенням такого небезпечного для економіки явища, як спіраль «ціна-зарплата». Воно дуже ускладнює контроль за зростанням інфляції, оскільки чим більше зростають ціни, тим більшу зарплату вимагають працівники, а це призводить до зростання витрат для підприємців, а значить, і подорожчання товарів. Крім того, на горизонті спостерігається сильне уповільнення економіки.
Так, є і хороші новини. У жовтні 2022 року рівень працевлаштування у Польщі виявився вищим на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тим часом економісти прогнозували зростання на 2,2-2,3%, як було у вересні.
Яку середню зарплату одержують працівники у Польщі «на руки»
Після відрахування з офіційної зарплати всіх необхідних страхових та податкових внесків середньостатистичний польський працівник, найнятий за трудовим договором, отримує в середньому близько 4800 злотих.
Слід також пам’ятати, що дані ZUS включають лише великі та середні компанії в Польщі.
Так, управління не бере до уваги діяльність фірм із менш ніж десятьма працівниками, а також тих, хто працює за цивільно-правовими договорами. З їх урахуванням розмір середньої зарплати був би меншим.
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