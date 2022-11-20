Скільки українців у Польщі орендують житло самостійно — Finance.ua

Скільки українців у Польщі орендують житло самостійно Сьогодні 18:16 — Нерухомість

Скільки українців у Польщі орендують житло самостійно

Українські біженці в Польщі наступного року мають платити за проживання у пансіонатах чи гуртожитках, які досі оплачувала держава.

Нові правила стосуються працездатних мешканців України, які можуть заробляти та самостійно оплачувати проживання. У яких видах житла живуть українці у Польщі та хто це оплачує, розповіли в міжнародному агентстві Gremi Personal.

Які нові правила для біженців будуть запроваджені у Польщі

Зміни до спеціального закону про допомогу українцям розглядатимуть наприкінці листопада. Згідно з проектом, з січня 2023 року українці в колективних центрах, включаючи гуртожитки, санаторії та пансіонати, платитимуть 50% вартості свого проживання через 3 місяці перебування в такому житлі.

Очікується, що за цей час вони влаштуються на роботу і зможуть переїхати в житло, що орендується. Якщо вони не працевлаштуються, то наступні 3 місяці плата за колективне житло становитиме 100%.

Таких правил не стосуватимуться людей, які не зможуть працювати — пенсіонерів, багатодітних матерів, людей з інвалідністю. Для них проживання залишатиметься безкоштовним. Тим часом, за даними польської влади, у країні вже працевлаштувалися понад дві третини біженців працездатного віку.

У якому житлі мешкають українці в Польщі

Аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal досліджував, у якому типі житла мешкають наші люди та хто за це платить. Опитування було проведено у першій половині листопада 2022 року. Участь у ньому взяли 1700 українців у різних регіонах Польщі.

Виявилося, що:

52% українців мешкають у квартирах;

18% — у гуртожитках або хостелах;

10% — у приватних будинках;

10% — дали притулок поляки у себе вдома;

6% — у пансіонатах чи базах відпочинку;

4% — у готелях.

Хто оплачує житло для українців

Зміни у законодавстві щодо оплати проживання можуть стосуватися незначної частини біженців, які знайшли притулок у Польщі.

Так, аналітики виявили, що:

58% опитаних винаймають житло власним коштом;

22% — забезпечують житлом роботодавці;

10% респондентів дали притулок полякам, яким уряд платить компенсацію;

5% житло оплачує уряд;

5% — допомагають благодійні організації.

Умови проживання влаштовують 76% респондентів, а 24% планують змінити житло найближчим часом.

«Хоча Польща створила найбільше програм для проживання біженців серед усіх європейських країн, більшість українців вирішують житлові питання власним коштом», — звертає увагу Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi Personal.

У Польщі дорога оренда квартир, але досить багато варіантів для комфортного проживання. Наприклад, популярна практика, коли поляки надають притулок українцям у себе вдома, отримуючи компенсацію від держави у розмірі 40 злотих (320 грн) на добу за кожного українця, зазначають у компанії.

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Також часто українці орендують великі квартири спільно на кілька сімей, що дешевше за окреме житло.

«Найвигідніший варіант — проживання коштом підприємства. Польські роботодавці конкурують між собою за українців, тому намагаються створити максимально комфортні умови для своїх співробітників», — звертає увагу Ганна Джоболда. Вона додає, що здебільшого таке житло має належну якість, навіть якщо це хостел чи гуртожиток.

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