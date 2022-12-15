Польща змінює умови прийому українців: що і для кого зміниться — Finance.ua

Польща змінює умови прийому українців: що і для кого зміниться Сьогодні 17:00

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу біженцям з України.

Польська сторона передбачає участь українців в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у разі виїзду українців із Польщі.

Як йдеться у документі, тепер українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього біженці з України платитимуть за проживання. Громадяни України, які проживають у Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).

З травня 2023 року українцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).

Зміни не стосуватимуться вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у скрутній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.

Крім того, зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до трьох років).

Проте спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі протягом 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року — до 24 серпня 2023 року.

Українці матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентикаційного коду (PESEL).

Також буде заморожено соціальні виплати громадянам України у момент виїзду з Польщі. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу.

Зміни в законі передбачають визнання у Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в РП для втікачів від війни в Україні. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

З 1 квітня 2023 року українці все ж таки зможуть звертатися за посвідкою на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися чи відкрили власний бізнес.

Зміни до спецзакону про допомогу українцям надішлють на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.