У Польщі підрахували кількість біженців з України на кінець року — Finance.ua

У Польщі підрахували кількість біженців з України на кінець року Сьогодні 11:45 — Світ

У Польщі підрахували кількість біженців з України на кінець року

Станом на кінець 2022 року на території Польщі перебувають майже 2,3 млн українців, з них 950 тис. громадян, які втікали від війни в Україні за кордон.

Такі дані наводить віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

За його словами, у літній пік у Польщі перебували приблизно 1,4 млн українських біженців. До повномасштабного російського вторгнення 24 лютого в країні нараховувалося 1,2-1,3 млн осіб з України.

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Зараз абсолютну більшість українських біженців у Польщі — 90% — складають жінки та діти.

Працевлаштовані 60 — 70% біженців з України (приблизно 320 тис. із 450 тис. осіб працездатного віку). Марчук наголошує на дуже високому рівні зайнятості. За його словами, поточного року держбюджет Польщі отримав майже 4 млрд злотих із податків і внесків із зарплат біженців. У 2023 році ця сума, за прогнозом, становитиме 6 млрд злотих.

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