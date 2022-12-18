Іноземцям у Польщі спростили подачу заявки на Карту побиту — Finance.ua

Іноземцям у Польщі спростили подачу заявки на Карту побиту Сьогодні 17:26 — Особисті фінанси

Іноземцям у Польщі спростили подачу заявки на Карту побиту

В Польщі спростили процедуру подання заявок на отримання Карти побиту. Управління у справах іноземців представили новий сервіс, що дозволяє це зробити онлайн.

Так, заповнити і надіслати заяву (wniosek) на отримання дозволу на проживання в Польщі можна в Модулі обслуговування справ (MOS), що доступний за посиланням . Сервіс має 7 мовних версій, зокрема, й українську.

Крім цього, MOS допоможе заявнику правильно підготувати усі необхідні документи, а також надасть інформацію щодо міграції.

Читайте також Польща змінює умови прийому українців: що і для кого зміниться

Зауважте, якщо іноземець раніше подав заяву і вже очікує Карту побиту, йому не потрібно подавати нову заявку через MOS.

Які послуги доступні у сервісі подання заявок на Карту побиту

Іноземці можуть заповнити онлайн-форми заяв на отримання дозволу на тимчасове або постійне перебування (карти побиту) й відправити їх відповідному воєводі;

Перевірити можливості для перебування в залежності від ситуації, в якій перебуває іноземець;

Отримати інформацію про процедури, що регулюють питання в’їзду в Польщу, перебування та виїзду іноземців з країни;

Дізнатися інформацію про найпоширеніші помилки на різних етапах подачі документів;

Отримати доступ до контрольних списків процедур, щоб переконатися, чи всі кроки зроблені правильно;

Отримати форми заяв для заповнення в електронному вигляді.

Електронну версію заявки, заповненої в MOS, потрібно видрукувати, підписати та подати під час особистого візиту до Воєводського управління. У майбутньому на порталі планують залишити заяви тільки в електронному вигляді.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.