Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою "єРобота" — Finance.ua
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Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою "єРобота"

Особисті фінанси
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Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою "єРобота"
Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою "єРобота"
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про зміни в порядку надання грантів за програмою «єРобота».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Грантові програми єРобота, запроваджені минулого року, продовжують діяти. Уряд вніс зміни в порядок надання мікрогрантів та грантів на розвиток садівництва і тепличного господарства, що забезпечать стабільність фінансування програм та їх сталу реалізацію», — сказано в повідомленні.
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Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що грантові програм підтримки бізнесу єРобота, завдяки яким підприємці мають можливість отримати від держави безповоротну допомогу на започаткування чи розвиток своєї справи, є дуже популярними.
«Минулого року ними скористались понад 2,5 тисячі підприємців, які отримали загалом 1,56 млрд грн грантових коштів. Ми продовжуємо дію цих програм цьогоріч, адже завдяки ним не лише стимулюємо розвиток підприємництва, а й покращуємо ситуацію на ринку праці, оскільки обов’язковою умовою надання грантів є створення підприємцем нових робочих місць», — повідомила Свириденко.
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Що передбачають зміни до програми:
  • визначення коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття першочерговим джерелом фінансування надання мікрогрантів, що забезпечить стабільність фінансування програми;
  • виплату грантів отримувачам, рішення щодо яких прийнято у 2022 році, з загального фонду держбюджету 2023 року або за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • надання можливості отримувачам грантів на сади або теплиці, рішення щодо яких прийнято у 2022 році, обрати спосіб отримання гранту (у повному обсязі одним платежем або частинами).
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За матеріалами:
Finance.ua
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