"єРобота": підприємці отримають мікрогранти ще на майже 150 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"єРобота": підприємці отримають мікрогранти ще на майже 150 мільйонів

Особисті фінанси
40
"єРобота": підприємці отримають мікрогранти ще на майже 150 мільйонів
"єРобота": підприємці отримають мікрогранти ще на майже 150 мільйонів
У рамках 12-ї хвилі реалізації ініціативи «Власна справа» (проєкт «єРобота») 626 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 148,3 млн грн — буде створено 1419 нових робочих місць.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«В рамках грантової програми мікрокредитування „Власна справа“ підприємці можуть отримати мікрогранти на започаткування або розширення власного бізнесу на суму до 250 тисяч грн. Головною умовою допомоги від держави є створення нових робочих місць. Таким чином ми одночасно підтримуємо бізнес і боремось з безробіттям. Наразі в рамках вже 12-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають майже півтори тисячі нових робочих місць», — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.
Серед переможців дванадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах:
  • 192 — оптова та роздрібна торгівля;
  • 103 — переробна промисловість;
  • 79 — тимчасове розміщування й організація.
Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 1419 робочих місць.
Місце для вашої реклами
Найбільша кількість переможців 12-ї хвилі зі Львівської (113 осіб) та Рівненській (68 осіб) областей, а також з міста Києва (61 особа).
Сумарно з початку реалізації програми «Власна справа» було затверджено грантів на суму близько 776,8 млн грн для 3321 підприємців. За попередніми розрахунками буде створено 8313 нових робочих місць.

Довідка Finance.ua:

  • проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності;
  • зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства;
  • наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.