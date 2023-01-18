У Мінекономіки назвали кількість безробітних — Finance.ua

У Мінекономіки назвали кількість безробітних Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

У Мінекономіки назвали кількість безробітних

В Україні рівень безробіття становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи перебувають 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців знаходяться у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри складають із 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн — всередині країни», — сказала вона.

За словами міністра, дуже великим викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені в українську економіку.

Свириденко повідомила, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, на це спрямована запущена урядом програма «Армія відновлення».

Довідка Finance.ua:

в Україні запустили проєкт «Армія відновлення», який дозволяє повернути безробітних до економічно активного життя;

види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок; заготівлі дров для населення; розвантаження гуманітарної допомоги; ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери; упорядкування, відновлення та благоустрою міст;

станом на 13 січня в Україні до суспільно корисних робіт залучено майже 4,5 тис. осіб, які мають статус безробітного.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Укрінформ За матеріалами:

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