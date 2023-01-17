4,5 тис. безробітних у 9 областях залучили до суспільно корисних робіт — Finance.ua

4,5 тис. безробітних у 9 областях залучили до суспільно корисних робіт Сьогодні 10:16

Станом на 13 січня в Україні до суспільно корисних робіт залучено майже 4,5 тис. осіб, які мають статус безробітного.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

«Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни і вже з січня до Армії відновлення долучились майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 млн гривень. Загалом зі старту проєкту в кінці вересня 4,5 тисячі людей, що були тривалий час — в середньому понад чотири місяці — без роботи, отримали її. І отримують за виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6 700 гривень», — повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, нині суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях.

При цьому найбільше безробітних залучено у Полтавській області — 1257 осіб, Сумській — 887 осіб, Київській області — 809 осіб.

Загалом за виконання таких робіт безробітним вже виплачено з моменту старту проєкту 29 млн гривень.

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