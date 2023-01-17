На одне робоче місце в Україні претендують дев’ять безробітних — де найбільше вакансій — Finance.ua

На одне робоче місце в Україні претендують дев’ять безробітних — де найбільше вакансій Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

На одне робоче місце в Україні претендують дев’ять безробітних — де найбільше вакансій

Станом на 1 січня на одне вільне робоче місце в Україні претендують дев’ять безробітних.

Про це директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила під час брифінгу.

«Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. Станом на 1 січня на одне вільне місце претендує дев’ять безробітних», — сказала Жовтяк.

Де найбільше вакансій

За її словами, більшість вакансій пропонуються на підприємствах переробної промисловості (майже 18%) та у сільському господарстві (17%).

У професійному розрізі більшість вакансій у роботодавців на працівників з обслуговування та експлуатації обладнання та машин (25%) та кваліфікованих працівників (15%).

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Нагадаємо, безробіття в Україні впало до історичного мінімуму — станом на 26 грудня 2022 року офіційно зареєстровано 191 тис. безробітних.

Довідка Finance.ua:

за даними OLX Робота, найбільше варіантів підробітку можна знайти у будівельній та транспортній сферах. А от найвищу зарплату без досвіду роботи отримують далекобійники;

у Work.ua зазначали, що в грудні пропозицій про роботу стало на 3% менше, ніж було в листопаді. Кількість нових оголошень про пошук працівників також скоротилася — на 4% за місяць;



український ринок праці зустрів Новий рік під вибухи «шахедів», але попри всі негаразди відразу розпочав роботу. Шукачі активізувались вже 2 січня і в перший тиждень місяця показали активність вищу, ніж в аналогічні періоди за всі попередні 10 років.

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