Робота: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот — Finance.ua

Робота: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Робота: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот

Кількість нових вакансій другий місяць поспіль зменшується. Така тенденція спостерігається через традиційне зниження бізнес-активності перед Новим роком.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Work.ua зазначили, що в грудні пропозицій про роботу стало на 3% менше, ніж було в листопаді. Кількість нових оголошень про пошук працівників також скоротилася — на 4% за місяць.

У яких регіонах найбільше роботи

У топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників, третій місяць поспіль потрапляють Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано у Херсонській (+67%) та інших прифронтових областях, як-от Миколаївська, Донецька та Харківська.

Топ вакансій у прифронтових регіонах майже не відрізняється від загального переліку затребуваних працівників по країні. Йдеться про пропозиції роботи для продавців, водіїв, кухарів, бухгалтерів та медичних працівників.

Кого шукають найбільше

Найбільш затребуваними, як й у листопаді, залишаються менеджери з продажу, продавці-консультанти, бухгалтери, водії та кухарі.

Практично відсутня конкуренція за посадами: технолог кондитерського виробництва, електрослюсар, офтальмохірург, лікар УЗД, завідувач аптекою та оториноларинголог.

Топ найбільш популярних серед шукачів пропозицій майже не змінився. Як й раніше, шукачі активно відгукуються на вакансії верстальників, ретушерів, спеціалістів чатів, натомість у грудні до топу приєднались front-end програмісти та тестувальники.

Найбільшу кількість резюме розміщують кандидати з Київської, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей. Цікаво, що попри блекаути, дистанційна робота все ще залишається на другому місці за затребуваністю.

У кого найбільші зарплати

Посади з найбільшою зарплатнею за місяць також не змінились. У переліку високооплачуваних фахівців так само залишаються медіабаєри з гонораром у 60 000 грн, водії-міжнародники— 40 000 грн.

У грудні, окрім вакансій керівників, до топу високооплачуваних працівників потрапили рихтувальники з гонораром у 35 000 грн та менеджер по роботі з супермаркетами — 32 500 грн.

Станом на початок 2023 року на сайті відкрито 45 347 вакансій. Загалом у грудні опубліковано 371 209 резюме — це на 6% менше, аніж було у цей період торік.

Інфографіка: Опендатабот

Як справи у ІТ

За даними Djinni , у грудні компанії опублікували 12 386 вакансій. Це на 32% менше, ніж у листопаді. Востаннє стільки пропозицій про пошук фахівців було лише у вересні 2020.

Наразі більше кандидатів отримують пропозиції від рекрутерів, ніж відгукуються на вакансії. Так, у грудні пропозиції отримали 27 тисяч кандидатів, а відгукнулись на вакансії — майже 24 тисячі. Проте у Djinni коментують, що це не одні й ті ж самі люди. Лише 8 тисяч кандидатів у грудні й відгукувались, й отримували повідомлення від рекрутерів.

Інфографіка: Опендатабот

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