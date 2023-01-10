Робота: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот — Finance.ua

Робота: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот
Кількість нових вакансій другий місяць поспіль зменшується. Така тенденція спостерігається через традиційне зниження бізнес-активності перед Новим роком.
Про це свідчать дані Опендатабот.
У Work.ua зазначили, що в грудні пропозицій про роботу стало на 3% менше, ніж було в листопаді. Кількість нових оголошень про пошук працівників також скоротилася — на 4% за місяць.
У яких регіонах найбільше роботи
У топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників, третій місяць поспіль потрапляють Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано у Херсонській (+67%) та інших прифронтових областях, як-от Миколаївська, Донецька та Харківська.
Топ вакансій у прифронтових регіонах майже не відрізняється від загального переліку затребуваних працівників по країні. Йдеться про пропозиції роботи для продавців, водіїв, кухарів, бухгалтерів та медичних працівників.
Кого шукають найбільше
Найбільш затребуваними, як й у листопаді, залишаються менеджери з продажу, продавці-консультанти, бухгалтери, водії та кухарі.
Практично відсутня конкуренція за посадами: технолог кондитерського виробництва, електрослюсар, офтальмохірург, лікар УЗД, завідувач аптекою та оториноларинголог.
Топ найбільш популярних серед шукачів пропозицій майже не змінився. Як й раніше, шукачі активно відгукуються на вакансії верстальників, ретушерів, спеціалістів чатів, натомість у грудні до топу приєднались front-end програмісти та тестувальники.
Найбільшу кількість резюме розміщують кандидати з Київської, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей. Цікаво, що попри блекаути, дистанційна робота все ще залишається на другому місці за затребуваністю.
У кого найбільші зарплати
Посади з найбільшою зарплатнею за місяць також не змінились. У переліку високооплачуваних фахівців так само залишаються медіабаєри з гонораром у 60 000 грн, водії-міжнародники— 40 000 грн.
У грудні, окрім вакансій керівників, до топу високооплачуваних працівників потрапили рихтувальники з гонораром у 35 000 грн та менеджер по роботі з супермаркетами — 32 500 грн.
Станом на початок 2023 року на сайті відкрито 45 347 вакансій. Загалом у грудні опубліковано 371 209 резюме — це на 6% менше, аніж було у цей період торік.
Як справи у ІТ
За даними Djinni, у грудні компанії опублікували 12 386 вакансій. Це на 32% менше, ніж у листопаді. Востаннє стільки пропозицій про пошук фахівців було лише у вересні 2020.
Наразі більше кандидатів отримують пропозиції від рекрутерів, ніж відгукуються на вакансії. Так, у грудні пропозиції отримали 27 тисяч кандидатів, а відгукнулись на вакансії — майже 24 тисячі. Проте у Djinni коментують, що це не одні й ті ж самі люди. Лише 8 тисяч кандидатів у грудні й відгукувались, й отримували повідомлення від рекрутерів.
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